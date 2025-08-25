Tỷ giá USD hôm nay (25-8): Đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu?

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,73.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Trong tuần qua, đồng USD đã trải qua những biến động đáng kể, chịu ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế, chính trị và phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà phân tích ngoại hối cho rằng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục mất giá, do Fed nhiều khả năng sớm hạ lãi suất, trong khi niềm tin vào tính độc lập và minh bạch của ngân hàng trung ương Mỹ đang bị thách thức.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole đã phát đi tín hiệu “dovish”, thừa nhận rủi ro gia tăng trên thị trường lao động và để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Diễn biến này ngay lập tức đẩy tỷ lệ cược về cắt giảm lãi suất lên gần 90%, khiến đồng USD chịu áp lực giảm. Khi Fed cắt giảm lãi suất, chênh lệch lợi suất so với các thị trường lớn khác thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD trong vai trò tài sản sinh lời.