Tỷ giá USD hôm nay (25-8): Đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu?

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,73.
Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này
Trong tuần qua, đồng USD đã trải qua những biến động đáng kể, chịu ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế, chính trị và phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà phân tích ngoại hối cho rằng đồng bạc xanh sẽ tiếp tục mất giá, do Fed nhiều khả năng sớm hạ lãi suất, trong khi niềm tin vào tính độc lập và minh bạch của ngân hàng trung ương Mỹ đang bị thách thức.
Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole đã phát đi tín hiệu “dovish”, thừa nhận rủi ro gia tăng trên thị trường lao động và để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Diễn biến này ngay lập tức đẩy tỷ lệ cược về cắt giảm lãi suất lên gần 90%, khiến đồng USD chịu áp lực giảm. Khi Fed cắt giảm lãi suất, chênh lệch lợi suất so với các thị trường lớn khác thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD trong vai trò tài sản sinh lời.
Ngoài ra, môi trường chính trị trong nước cũng góp phần làm suy yếu vị thế của đồng USD. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai chỉ trích Fed và thậm chí sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động khiến giới đầu tư lo ngại về tính chính xác của dữ liệu kinh tế và sự độc lập của Fed. Đây là những yếu tố quan trọng từng củng cố niềm tin vào đồng USD như một đồng tiền dự trữ toàn cầu.
Bên cạnh đó, nợ công Mỹ vẫn ở mức cao, thâm hụt ngân sách tuy được dự báo sẽ thu hẹp nhưng vẫn đặt ra câu hỏi về tính bền vững tài khóa.
Đồng EUR được kỳ vọng sẽ dần mạnh lên, điều này phản ánh sự chuyển dịch của giới đầu tư khỏi đồng USD sang các đồng tiền khác. Mặc dù gần đây một số vị thế bán khống USD đã được chốt lời khiến đà giảm có phần chậm lại, nhưng đồng USD khó có thể lấy lại vị thế mạnh mẽ trong ngắn hạn.
Trong tuần này, xu hướng chủ đạo của đồng USD được dự báo là tiếp tục suy yếu dần khi nhiều yếu tố kinh tế và chính trị cùng gây áp lực.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.298 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 24.084 đồng - 26.512 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.130 đồng
|26.520 đồng
|Vietinbank
|25.970 đồng
|26.510 đồng
|BIDV
|26.220 đồng
|26.562 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.908 đồng - 30.846 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.762 đồng
|31.331 đồng
|Vietinbank
|29.999 đồng
|31.709 đồng
|BIDV
|30.186 đồng
|31.398 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|170,96 đồng
|181,82 đồng
|Vietinbank
|175,25 đồng
|184,95 đồng
|BIDV
|174,63 đồng
|182,21 đồng
HUYỀN TRANG