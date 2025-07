Tỷ giá USD hôm nay (25-7): Đồng USD tăng nhẹ sau khi ECB giữ nguyên lãi suất

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, đồng USD gần như đi ngang so với đồng EUR sau khi ECB quyết định giữ nguyên lãi suất, trong khi biên độ biến động của đồng bạc xanh so với đồng yên Nhật cũng bị giới hạn, khi kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất tại Nhật Bản đã phần nào bù đắp lo ngại về rủi ro chính trị sau cuộc bầu cử vào Chủ nhật vừa qua.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,32%, lên mức 97,52.

Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu đang tiến gần đến một thỏa thuận áp mức thuế chung 15% đối với hàng hóa EU, theo nguồn tin ngoại giao. Mức thuế này có thể bao gồm cả ô tô, sẽ phản ánh khuôn khổ tương tự như thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật vừa đạt được.

Ông Thierry Wizman, Chiến lược gia toàn cầu về ngoại hối và lãi suất tại Macquarie Group, nhận định: “ECB đang phải đối mặt với một thách thức mang tính định lượng rất khác so với BoJ”. “Tính đến thời điểm hiện tại, đồng EUR đã tăng giá nhiều hơn đáng kể so với đồng yên trong năm 2025, điều này có nghĩa là tác động giảm phát từ các mức thuế nhập khẩu của Mỹ có thể mạnh hơn tại EU so với Nhật Bản, hoặc ít nhất ECB nghi ngờ điều đó”, ông Thierry Wizman cho biết thêm.

Đồng EUR giảm nhẹ 0,03% xuống còn 1,1766 USD, vẫn dao động gần mức đỉnh 1,1830 USD ghi nhận đầu tháng - mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Trong khi đó, đồng USD tăng 0,27% so với đồng yên, lên 146,88 yên, sau khi chạm mức thấp nhất hai tuần trong phiên là 145,86 yên.