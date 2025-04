Tỷ giá USD hôm nay (25-4): Đồng USD quay đầu giảm, trong nước tăng nhẹ

“Mọi người đều kỳ vọng rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ hạ nhiệt”, chiến lược gia David Morrison của Trade Nation cho biết.

Trong khi đó, đồng franc Thụy Sĩ, hiện đang ở mức cao nhất so với đồng USD trong hơn một thập kỷ do dòng tiền đổ vào nơi trú ẩn an toàn lớn trong tháng này, khiến đồng tiền của Mỹ giảm 0,33% so với đồng franc, xuống mức 0,82795 franc.

Đồng bảng Anh tăng 0,55%, đạt mức 1,3325 USD. Bộ trưởng tài chính Anh Rachel Reeves cho biết ngày 24-4 rằng, bà tin tưởng Anh có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Tỷ giá USD hôm nay, 25-4: Đồng USD quay đầu giảm. Ảnh: Reuters

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 31 đồng, hiện ở mức 24.928 đồng.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.732 đồng - 26.124 đồng.