Tỷ giá USD hôm nay (25-10): Đồng USD gần như đi ngang sau khi dữ liệu lạm phát được công bố

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ ổn định, hiện ở mức 98,94.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tuần tới.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng trước và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo CPI sẽ tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ.

“Dữ liệu lạm phát yếu hơn một chút so với dự kiến”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Capital Markets, nhận định. “Đồng USD bị bán ra sau báo cáo này, dù trước đó thị trường gần như chắc chắn 100% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, không chỉ trong tuần tới mà cả vào tháng 12”.