Tỷ giá USD hôm nay (25-10): Đồng USD gần như đi ngang sau khi dữ liệu lạm phát được công bố

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giữ ổn định, hiện ở mức 98,94.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát mới cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 9 tăng thấp hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tuần tới.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng trước và tăng 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát trước đó dự báo CPI sẽ tăng 0,4% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ.
“Dữ liệu lạm phát yếu hơn một chút so với dự kiến”, ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Capital Markets, nhận định. “Đồng USD bị bán ra sau báo cáo này, dù trước đó thị trường gần như chắc chắn 100% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, không chỉ trong tuần tới mà cả vào tháng 12”.
Báo cáo CPI vẫn được công bố bất chấp tình trạng “đóng cửa chính phủ” khiến nhiều dữ liệu kinh tế khác bị đình lại. Chỉ số này được Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ sử dụng để tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt cho hàng triệu người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp, vốn dự kiến công bố vào ngày 15-10.
Đồng EUR tăng nhẹ 0,06%, lên mức 1,163 USD. Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 10, dẫn đầu bởi lĩnh vực dịch vụ, theo một khảo sát công bố ngày thứ Sáu.
Giới đầu tư tiếp tục tập trung vào cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần tới. Cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Tập tại Hàn Quốc đã làm dấy lên kỳ vọng về khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tìm được hướng hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài.
“Tôi cho rằng kỳ vọng đang khá cao về cuộc gặp Trump–Tập, với khả năng đạt được bước đột phá quan trọng theo hướng giảm leo thang căng thẳng sau cuộc đối thoại trực tiếp”, ông Ben Bennett, Trưởng bộ phận Chiến lược đầu tư khu vực châu Á của L&G Asset Management, nhận định.
Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các nhà cung cấp năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil do cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã khiến giá dầu tăng. Điều này gây áp lực lên các đồng tiền phụ thuộc vào nhập khẩu dầu, bao gồm cả đồng yên Nhật. Đồng yên cũng chịu ảnh hưởng từ chính sách của Thủ tướng mới Sanae Takaichi, người được đánh giá là có quan điểm “nới lỏng tài khóa và tiền tệ”. Bà Takaichi đang chuẩn bị gói kích thích kinh tế có thể vượt mức 92 tỷ USD của năm ngoái nhằm hỗ trợ các hộ gia đình ứng phó với lạm phát. Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giao dịch ở mức 152,85 yên/USD.
Đồng bảng Anh giảm 0,15%, xuống 1,33 USD, bất chấp doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến. Tính chung cả tuần, đồng bảng đã giảm khoảng 1% sau khi dữ liệu lạm phát yếu khiến nhà đầu tư tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ hạ lãi suất trong năm nay.
|Ảnh minh họa: thoibaonganhang.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 25-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.098 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.894 đồng - 26.302 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.082 đồng
|26.352 đồng
|Vietinbank
|25.940 đồng
|26.352 đồng
|BIDV
|26.133 đồng
|26.352 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.703 đồng - 30.619 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.750 đồng
|31.318 đồng
|Vietinbank
|29.737 đồng
|31.457 đồng
|BIDV
|30.185 đồng
|31.352 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 173 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|165,94 đồng
|176,48 đồng
|Vietinbank
|166,67 đồng
|178,17 đồng
|BIDV
|169,11 đồng
|176,47 đồng
THÙY ANH