Tỷ giá USD hôm nay (24-9): Đồng USD duy trì ổn định

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 97,22.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD duy trì ổn định so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư theo dõi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Jerome Powell. Trong khi đó, đồng krona Thụy Điển tăng giá sau khi Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) bất ngờ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng “diều hâu”.

Đồng USD giảm 0,11% xuống còn 0,791 so với franc Thụy Sĩ. Đồng EUR nhích nhẹ 0,08% lên 1,1812 USD, trong khi bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3517 USD.

Ông Powell cho biết Fed cần tiếp tục cân bằng giữa rủi ro lạm phát cao và thị trường lao động suy yếu trong các quyết định lãi suất tới. Phát biểu này gần giống với phát biểu vào tuần trước, khi Fed hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm.