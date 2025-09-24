Tỷ giá USD hôm nay (24-9): Đồng USD duy trì ổn định

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, hiện ở mức 97,22.
| Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD duy trì ổn định so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư theo dõi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Jerome Powell. Trong khi đó, đồng krona Thụy Điển tăng giá sau khi Ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) bất ngờ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng “diều hâu”.
Đồng USD giảm 0,11% xuống còn 0,791 so với franc Thụy Sĩ. Đồng EUR nhích nhẹ 0,08% lên 1,1812 USD, trong khi bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3517 USD.
Ông Powell cho biết Fed cần tiếp tục cân bằng giữa rủi ro lạm phát cao và thị trường lao động suy yếu trong các quyết định lãi suất tới. Phát biểu này gần giống với phát biểu vào tuần trước, khi Fed hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm.
Phó chủ tịch phụ trách giám sát của Fed, bà Michelle Bowman, cảnh báo Fed có thể đang chậm trong việc hỗ trợ thị trường lao động và có thể cần tăng tốc cắt giảm lãi suất nếu nhu cầu suy yếu và doanh nghiệp bắt đầu sa thải nhân công. Các quan chức Fed khác, gồm Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Thống đốc Fed Stephen Miran, cũng đã có phát biểu trong ngày thứ Hai.
“Powell chủ yếu lặp lại giọng điệu từ quyết định chính sách tuần trước”, ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch tại Moneycorp ở New Jersey, nhận định. “Vấn đề là liệu sự ‘ôn hòa’ của ông có đáp ứng kỳ vọng của thị trường hay không. Theo tôi thì chưa hẳn, nhưng trọng tâm vẫn là nỗi lo về thị trường việc làm. Vì thế, có thể lập luận rằng đồng USD chưa giảm mạnh trở lại”.
Thị trường tiền tệ hiện đang định giá khoảng 90% khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 10, giảm nhẹ so với mức 92% của ngày trước đó, theo công cụ FedWatch của CME.
Đồng USD giảm 0,08% xuống 147,56 so với yên Nhật. Trong khi đó, đồng krona Thụy Điển tăng 0,19% lên 9,331 so với USD sau quyết định cắt giảm lãi suất “diều hâu” của Riksbank.
Các chuyên gia Goldman Sachs cho rằng mức tăng của krona sau cuộc họp có phần trái ngược với quyết định bất ngờ và định hướng chính sách kèm theo. Một phần sức mạnh của đồng tiền này có thể đến từ dữ liệu PMI của Đức công bố cùng thời điểm, cho thấy kết quả khả quan.
Thị trường châu Âu nhìn chung phản ứng khá thận trọng trước loạt số liệu khảo sát kinh doanh trái chiều. Trong khi hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng EUR tăng trưởng nhanh nhất trong 16 tháng (tháng 9), kinh tế Pháp lại suy giảm mạnh nhất kể từ tháng 4.
Đồng USD giảm 3,2% so với peso Argentina, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để hỗ trợ ổn định kinh tế Argentina, bao gồm các hạn mức hoán đổi tiền tệ và mua ngoại tệ trực tiếp.
|Đồng USD duy trì ổn định. Ảnh: viettimes.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.189 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.980 đồng - 26.398 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.198 đồng
|26.448 đồng
|Vietinbank
|26.060 đồng
|26.448 đồng
|BIDV
|26.240 đồng
|26.448 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.252 đồng - 31.226 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.351 đồng
|31.951 đồng
|Vietinbank
|30.306 đồng
|32.016 đồng
|BIDV
|30.830 đồng
|31.908 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,50 đồng
|183,46 đồng
|Vietinbank
|174,61 đồng
|184,31 đồng
|BIDV
|176,05 đồng
|182,71 đồng
THÙY ANH