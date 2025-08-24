Tỷ giá USD hôm nay (24-8): Đồng USD ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp

Trước đó, đồng USD có thời điểm tăng giá khi Tổ chức S&P công bố số liệu sơ bộ Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Toàn cầu (PMI) tháng 8, đạt 55,4 điểm, cao hơn so với mức 55,1 điểm của tháng trước. Sự cải thiện bất ngờ trong lĩnh vực sản xuất đã củng cố niềm tin vào sức chống chịu của kinh tế Mỹ, qua đó làm giảm bớt kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và hỗ trợ đà tăng của DXY.

Trong tuần qua, đồng đô la Mỹ (USD) suy yếu trong bối cảnh tâm lý ưa thích rủi ro gia tăng trên thị trường. Sau khi phục hồi trong nửa đầu tuần, đồng USD mất đà vào ngày 23-8, ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Chủ tịch Fed Powell gần như xác nhận sẽ cắt giảm lãi suất chuẩn vào tháng 9, tin tức bất ngờ này đã dẫn đến những biến động mạnh trên thị trường. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chính, giảm xuống mức 97,73 điểm, xóa sạch phần lớn đà tăng và ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Trên thị trường tiền tệ, cặp tỷ giá EUR/USD đóng cửa tuần ở mức cao trên ngưỡng 1,1700, phục hồi mạnh từ mức thấp 1,1583. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn được xác định quanh 1,1730 điểm, với khả năng tiến tới đỉnh năm tại 1,1830 nếu xu hướng tăng được duy trì. Trong khi đó, ngưỡng hỗ trợ gần nằm ở vùng 1,1650 – 1,1590 điểm. Các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng đang cắt giảm lãi suất, nhưng sự phục hồi kinh tế ở châu Âu (đặc biệt Đức với chi tiêu quốc phòng tăng) đã hỗ trợ đồng EUR mạnh lên so với đồng USD.

Cặp tỷ giá GBP/USD có thời điểm giao dịch giảm điểm do chịu tác động từ sự phục hồi của đồng bạc xanh khi Chủ tịch Fed Jerome Powell công bố định hướng chính sách tiền tệ mới. Theo đó, Fed áp dụng khuôn khổ lạm phát linh hoạt, loại bỏ cơ chế bù đắp lạm phát trước đây. Chủ tịch Powell cũng thừa nhận rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động, đồng thời nhận định tác động từ thuế quan đối với lạm phát chỉ mang tính tạm thời. Những tuyên bố này đã dẫn tới hoạt động bán tháo USD, tạo điều kiện để cặp GBP/USD lấy lại phần lớn mức giảm trong tuần.

Đối với cặp tỷ giá USD/JPY, tỷ giá duy trì trạng thái ổn định, biến động trong biên độ hẹp quanh vùng 147,50 suốt tuần qua.

Trong tuần vừa qua, đồng USD tiếp tục suy yếu so với nhiều đồng tiền chủ chốt, phản ánh xu hướng dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản rủi ro hơn trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách lãi suất của Mỹ.