Tỷ giá USD hôm nay (24-7): Đồng USD giảm giá so với yên Nhật

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,19%, xuống mức 97,21.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá so với franc Thụy Sĩ và đồng euro, nhưng lại suy yếu so với yên Nhật vào thứ Tư, do tâm lý tích cực từ thỏa thuận thương mại mới của Mỹ bị lấn át bởi những bất ổn chính trị xoay quanh tương lai của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã công bố một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, trong đó giảm thuế nhập khẩu ô tô từ nước này xuống còn 15% để đổi lấy gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD vào Mỹ. Đây là thỏa thuận quan trọng nhất trong số các thỏa thuận mà ông Trump đã ký kể từ khi áp đặt các mức thuế toàn cầu quy mô lớn vào tháng Tư.

Đồng USD tăng giá so với franc Thụy Sĩ, đang trên đà chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Gần đây nhất, đồng USD tăng 0,24%, lên 0,79425 franc.