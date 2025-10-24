Tỷ giá USD hôm nay (24-10): Đồng USD tiếp tục tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 98,94.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ vốn bị trì hoãn, dự kiến công bố vào thứ Sáu, đồng thời cân nhắc tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với các công ty dầu mỏ Nga, động thái đã khiến giá dầu bật tăng.
Đồng bạc xanh tăng 0,38% so với đồng yên, lên mức 152,525 yên/USD, trong khi chỉ số DXY gần như đi ngang quanh 98,925 điểm.
Trọng tâm của thị trường trong tuần này là báo cáo lạm phát, dữ liệu sẽ được công bố bất chấp tình trạng chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần. Bộ dữ liệu này được cho là cần thiết để Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ sử dụng trong việc tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho năm 2026.
Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện đã chuyển trọng tâm chính sách từ kiểm soát lạm phát sang đánh giá tình trạng thị trường lao động, song giới đầu tư vẫn theo dõi sát sao các con số lạm phát sắp tới.
Ông Nick Rees, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô tại Monex Europe nhận định: “Những dữ liệu này sẽ có ý nghĩa quan trọng, dù lý do có phần khác so với thông thường. Rõ ràng, Fed đã giảm mức quan tâm trực tiếp tới CPI, nhưng từ các số liệu này, chúng ta vẫn có thể đưa ra giả định về xu hướng tiêu dùng và tăng trưởng”.
Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai nhà cung cấp dầu lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, với lý do liên quan tới xung đột tại Ukraine, đã khiến giá dầu tăng gần 5% trong thứ Năm. Động thái này nối tiếp loạt biện pháp tương tự mà Anh áp đặt lên hai tập đoàn năng lượng nói trên hồi tuần trước, càng làm gia tăng áp lực đối với nguồn cung dầu toàn cầu và góp phần củng cố vị thế của đồng USD trong ngắn hạn.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 23-10 cho biết cơ quan này sẵn sàng thực hiện thêm các biện pháp trừng phạt, đồng thời kêu gọi Moscow ngay lập tức đồng ý ngừng bắn.
Theo ông Marc Chandler, Giám đốc chiến lược thị trường tại Bannockburn Capital Markets, các lệnh trừng phạt mới đã gây sức ép lên đồng yên, cũng như nhiều đồng tiền của các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.
Trên thị trường châu Âu, một số đồng tiền nhỏ cũng thu hút sự chú ý khi đồng crown Na Uy tăng giá nhờ hưởng lợi từ đà tăng của giá dầu. Đồng USD giảm 0,42% so với crown Na Uy, xuống còn 9,9717 crown/USD, lần đầu tiên trong hai tuần tỷ giá này rơi xuống dưới ngưỡng 10 crown. Đồng EUR cũng giảm xuống 11,568 crown, mức thấp nhất trong một tháng.
Ở các thị trường khác, đồng bảng Anh giảm 0,25%, xuống còn 1,332 USD, sau khi phục hồi phần nào từ mức giảm mạnh hôm thứ Tư do dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến khiến giới đầu tư tăng cược vào khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.
Đồng EUR tăng nhẹ 0,06%, lên 1,162 USD, trong khi đồng franc Thụy Sĩ gần như không biến động sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) công bố biên bản họp đầu tiên, giao dịch ở mức 0,7949 franc/USD, yếu hơn so với phiên trước.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.098 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.894 đồng - 26.302 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.122 đồng
|26.352 đồng
|Vietinbank
|25.970 đồng
|26.352 đồng
|BIDV
|26.152 đồng
|26.352 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.663 đồng - 30.575 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.780 đồng
|31.350 đồng
|Vietinbank
|29.649 đồng
|31.369 đồng
|BIDV
|30.164 đồng
|31.307 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng - 173 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|166,95 đồng
|177,55 đồng
|Vietinbank
|166,96 đồng
|178,46 đồng
|BIDV
|166,79 đồng
|177,09 đồng
