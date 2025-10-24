Tỷ giá USD hôm nay (24-10): Đồng USD tiếp tục tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,04%, hiện ở mức 98,94.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ vốn bị trì hoãn, dự kiến công bố vào thứ Sáu, đồng thời cân nhắc tác động từ các lệnh trừng phạt mới của Washington đối với các công ty dầu mỏ Nga, động thái đã khiến giá dầu bật tăng.

Đồng bạc xanh tăng 0,38% so với đồng yên, lên mức 152,525 yên/USD, trong khi chỉ số DXY gần như đi ngang quanh 98,925 điểm.

Trọng tâm của thị trường trong tuần này là báo cáo lạm phát, dữ liệu sẽ được công bố bất chấp tình trạng chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa một phần. Bộ dữ liệu này được cho là cần thiết để Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ sử dụng trong việc tính toán mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cho năm 2026.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện đã chuyển trọng tâm chính sách từ kiểm soát lạm phát sang đánh giá tình trạng thị trường lao động, song giới đầu tư vẫn theo dõi sát sao các con số lạm phát sắp tới.