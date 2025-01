Tỷ giá USD hôm nay (24-1): Đồng USD dao động quanh mốc 108

Tỷ giá USD hôm nay (24-1): Rạng sáng 24-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 24.328 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,04%, xuống mức 108,04. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD giảm nhẹ vào phiên giao dịch vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra bình luận kêu gọi hạ lãi suất trong khi không nêu rõ về chính sách thuế quan, và trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi một loạt thông báo chính sách từ các ngân hàng trung ương toàn cầu. Đồng USD giảm gần 1% trong tuần, chủ yếu là do mức giảm mạnh vào đầu tuần sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, nhưng lại không đưa ra thông tin rõ ràng về chính sách thuế quan. Đồng USD chỉ biến động nhẹ trong các phiên giao dịch kể từ sau sự kiện đó. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Đồng bạc xanh dao động giữa mức tăng và giảm trong ngày khi ông Trump yêu cầu các nước hạ lãi suất trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp toàn cầu tại Davos, Thụy Sĩ. Tổng thống Donald Trump khuyên doanh nghiệp toàn cầu đến Mỹ mở nhà máy, nếu không muốn bị áp thuế nhập khẩu. “Thông điệp của tôi tới mọi công ty trên thế giới rất đơn giản. Hãy đến và sản xuất tại Mỹ. Các bạn sẽ được hưởng một trong những mức thuế thấp nhất thế giới”, ông phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 23-1. Nếu không làm điều này, các doanh nghiệp sẽ phải trả thuế nhập khẩu. Mặc dù thường xuyên đề cập đến thuế quan, nhưng ông Trump một lần nữa từ chối đưa ra thông tin cụ thể về bất kỳ loại thuế nào mà ông dự định sẽ áp dụng. Các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt các quyết định chính sách từ các Ngân hàng Trung ương toàn cầu trong tuần tới, trong đó Ngân hàng Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào hôm nay 24-1. Các quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng sẽ được đưa ra vào tuần tới. Thị trường đang định giá gần 96% khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của mình, với những bình luận gần đây từ các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương cho thấy khả năng cắt giảm là rất cao. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,14%, đạt mức 1,0422 USD. Đồng bạc xanh đã giảm 1,2% vào phiên giao dịch đầu tuần, đợt trượt giá mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 11-2023, khi ngày đầu tiên nhậm chức của Trump đi kèm với một loạt các sắc lệnh hành pháp nhưng không có chính sách thuế quan. Trước đó, đồng USD đã đạt đỉnh hơn hai năm ở mức 110,17 vào ngày 13-1 do nền kinh tế Mỹ phục hồi cùng với kỳ vọng của thị trường về chính sách thuế quan rộng rãi của Mỹ, điều này có thể gây áp lực lên các loại tiền tệ của các quốc gia khác. Tuần này, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét áp thuế 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 1-2, sau khi tuyên bố rằng Mexico và Canada cũng có thể phải đối mặt với mức thuế khoảng 25% vào thời điểm đó. Ông cũng tiết lộ việc sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Đồng bảng Anh tăng 0,31%, đạt mức 1,2354 USD, trong khi đồng CAD tăng 0,16%, đạt mức 1,435 CAD/USD. Ngân hàng trung ương Canada dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới sau khi dữ liệu lạm phát đầu tuần này thấp hơn mức mục tiêu là 2%. Đồng yên Nhật tăng 0,33% so với đồng bạc xanh, đạt mức 155,99. Tỷ giá USD hôm nay, 24-1: Đồng USD dao động quanh mốc 108. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 24-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 4 đồng, hiện ở mức 24.328 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

24.930 đồng

25.320 đồng

Vietinbank

24.780 đồng

25.290 đồng

BIDV

24.920 đồng

25.280 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.065 đồng – 26.598 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.480 đồng

26.878 đồng

Vietinbank

25.263 đồng

26.763 đồng

BIDV

25.664 đồng

26.909 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 148 đồng – 163 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

155,11 đồng

164,97 đồng

Vietinbank

156,20 đồng

165,90 đồng

BIDV

155,96 đồng

164,44 đồng

MINH ANH