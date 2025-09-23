Tỷ giá USD hôm nay (23-9): Đồng USD suy yếu sau chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,31%, hiện ở mức 97,34.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD chuẩn bị chấm dứt chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên đầu tuần, khi giới đầu tư phân tích loạt bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách tiền tệ mới nhất.

Theo các nhà phân tích, diễn biến thị trường hiện tại phù hợp với thông điệp của Fed, vốn nhấn mạnh lo ngại ngày càng gia tăng về thị trường lao động Mỹ như một yếu tố then chốt định hình chính sách.

Ông Bob Savage, Giám đốc chiến lược vĩ mô thị trường tại BNY, nhận định: “Việc thiếu vắng dữ liệu quan trọng cho tới khi chỉ số lạm phát PCE lõi công bố vào thứ Sáu khiến nhà đầu tư dễ dàng xem xét lại triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed cũng như kế hoạch phía trước”.