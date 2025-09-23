Tỷ giá USD hôm nay (23-9): Đồng USD suy yếu sau chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,31%, hiện ở mức 97,34.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD chuẩn bị chấm dứt chuỗi ba phiên tăng giá liên tiếp so với đồng EUR và franc Thụy Sĩ trong phiên đầu tuần, khi giới đầu tư phân tích loạt bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng chính sách tiền tệ mới nhất.
Theo các nhà phân tích, diễn biến thị trường hiện tại phù hợp với thông điệp của Fed, vốn nhấn mạnh lo ngại ngày càng gia tăng về thị trường lao động Mỹ như một yếu tố then chốt định hình chính sách.
Ông Bob Savage, Giám đốc chiến lược vĩ mô thị trường tại BNY, nhận định: “Việc thiếu vắng dữ liệu quan trọng cho tới khi chỉ số lạm phát PCE lõi công bố vào thứ Sáu khiến nhà đầu tư dễ dàng xem xét lại triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed cũng như kế hoạch phía trước”.
Trong phiên gần nhất, đồng USD giảm 0,38% xuống còn 0,792 franc Thụy Sĩ, hướng tới việc chấm dứt ba phiên tăng liên tiếp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Fed, đồng thời thúc giục ngân hàng trung ương hạ lãi suất quyết liệt hơn.
Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Forex ở New York, nhận định: “Phiên hôm nay chủ yếu là giai đoạn củng cố”. “Đồng USD đã bật tăng mạnh sau cuộc họp FOMC nhưng đà này có phần chững lại. Tôi từng cho rằng USD sẽ còn tăng thêm trước loạt dữ liệu việc làm sắp công bố. Tuần này thiếu vắng dữ liệu kinh tế đáng chú ý, nhưng điểm quan trọng là trong FOMC hiện có sự phân hóa quan điểm rất lớn, và trong tuần này, hơn một nửa số quan chức Fed sẽ phát biểu. Tâm điểm có lẽ là bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào ngày mai”.
Đồng euro tăng 0,44% lên 1,1796 USD, hướng tới việc chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp so với đồng bạc xanh.
Đồng krona Thụy Điển tăng 0,75% lên 9,356 so với đồng USD trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương nước này vào ngày thứ Ba.
Đồng USD cũng giảm 0,17% xuống 147,69 yên Nhật, chuẩn bị ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Sự thay đổi giọng điệu cứng rắn hơn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) hồi tuần trước đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng nâng lãi suất trong ngắn hạn, song vẫn chưa đủ để hỗ trợ đồng yên. Các nhà phân tích cho rằng tình trạng bất ổn chính trị trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) dự kiến diễn ra ngày 4-10 là một yếu tố khiến BoJ thận trọng với việc thắt chặt chính sách hơn nữa.
Đồng bảng Anh cũng tăng giá so với đồng USD trong phiên đầu tuần khi giới đầu tư tạm dừng sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu do lo ngại về tình hình tài khóa. Đồng bảng tăng 0,37% lên 1,3516 USD. Trong khi đó, đồng đô la Australia phục hồi 0,12% lên 0,6599 USD, đảo ngược xu hướng giảm đầu phiên.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 23-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.189 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23.980 đồng - 26.398 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.188 đồng
|26.448 đồng
|Vietinbank
|26.243 đồng
|26.448 đồng
|BIDV
|26.236 đồng
|26.448 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 28.090 đồng - 31.047 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.277 đồng
|31.873 đồng
|Vietinbank
|30.645 đồng
|31.900 đồng
|BIDV
|30.726 đồng
|31.804 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,45 đồng
|183,40 đồng
|Vietinbank
|175,23 đồng
|183,23 đồng
|BIDV
|175,98 đồng
|182,71 đồng
