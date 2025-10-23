Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Đồng USD tăng nhẹ phiên thứ tư liên tiếp

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,89.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu về việc tổ chức cuộc gặp, cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 3 tuần qua được chấm dứt. Bế tắc này đang khiến nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 29-10 trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters, Fed vẫn được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới và một lần nữa vào tháng 12, dù các nhà kinh tế vẫn chia rẽ về triển vọng lãi suất vào cuối năm sau.

Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn.

Đồng bảng Anh giảm vào ngày thứ Tư, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 9 thấp hơn dự báo, trong khi đồng USD tăng nhẹ so với yên Nhật. Bảng Anh là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính tại phiên, khi lạm phát bất ngờ giữ ở mức 3,8%, thấp hơn kỳ vọng của giới kinh tế và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).