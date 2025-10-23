Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Đồng USD tăng nhẹ phiên thứ tư liên tiếp

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,89.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba đã bác bỏ đề nghị của các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu về việc tổ chức cuộc gặp, cho đến khi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài 3 tuần qua được chấm dứt. Bế tắc này đang khiến nhiệm vụ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 29-10 trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters, Fed vẫn được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới và một lần nữa vào tháng 12, dù các nhà kinh tế vẫn chia rẽ về triển vọng lãi suất vào cuối năm sau.
Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn.
Đồng bảng Anh giảm vào ngày thứ Tư, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 9 thấp hơn dự báo, trong khi đồng USD tăng nhẹ so với yên Nhật. Bảng Anh là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính tại phiên, khi lạm phát bất ngờ giữ ở mức 3,8%, thấp hơn kỳ vọng của giới kinh tế và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
“Khi BoE gần đây phát đi các tín hiệu cứng rắn, họ cho rằng lạm phát sẽ mạnh hơn so với dự báo của thị trường và các nhà kinh tế, nhưng hiện thực tế lại không cho thấy điều đó”, ông Francesco Pesole, chuyên gia phân tích ngoại hối tại ING, nhận định.
Giới đầu tư hiện dự báo khoảng 75% khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất trước cuối năm, tăng so với mức 46% trước khi công bố số liệu.
“Nhìn chung, các chuyên gia kinh tế của chúng tôi cho rằng, dữ liệu hôm nay là tín hiệu rõ ràng về việc lạm phát đang hạ nhiệt, đồng thời làm tăng khả năng BoE sẽ hạ lãi suất sớm hơn so với dự kiến vào tháng 2 tới”, các nhà phân tích của Goldman Sachs viết trong một báo cáo nghiên cứu.
Đồng yên đã mất 2,5% trong tháng này, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7, khi bà Takaichi vận động để trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Giới đầu tư dự báo chính sách tài khóa mở rộng và mối quan hệ nhạy cảm giữa chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng tiền này.
“Những tuyên bố đầu tiên của bà Takaichi cho thấy bà muốn trấn an thị trường và tạm thời không làm đồng yên suy yếu thêm”, ông Pesole của ING nói.
Bà Takaichi, người ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng, cho biết hôm thứ Ba rằng, BoJ sẽ tự quyết định các chi tiết chính sách tiền tệ. Tân Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cũng nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng, chính phủ và BoJ cần phối hợp để chính sách kinh tế - tiền tệ đạt hiệu quả cao nhất. BoJ dự kiến công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 30-10.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 23-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.099 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.895 đồng - 26.303 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.123 đồng
|26.353 đồng
|Vietinbank
|25.933 đồng
|26.353 đồng
|BIDV
|26.153 đồng
|26.353 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.677 đồng - 30.590 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.794 đồng
|31.364 đồng
|Vietinbank
|29.595 đồng
|31.315 đồng
|BIDV
|30.177 đồng
|31.321 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|167,73 đồng
|178,38 đồng
|Vietinbank
|167,73 đồng
|179,23 đồng
|BIDV
|170,48 đồng
|177,81 đồng
