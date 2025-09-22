Tỷ giá USD hôm nay (22-9): Đồng USD tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,65.
Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này
Trong tuần trước, đồng đô la Mỹ (USD) đã có sự trở lại đáng kể sau giai đoạn suy yếu, phản ánh rõ những biến động phức tạp của thị trường tài chính quốc tế. Từ mức thấp nhất trong ba năm, đồng bạc xanh đã phục hồi và khép lại tuần với đà tăng khiêm tốn. Động lực chủ yếu đến từ phản ứng tích cực của giới đầu tư trước quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng thông điệp lạc quan của Chủ tịch Jerome Powell trong cuộc họp báo.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã có thời điểm giảm xuống mức 96,20, mức thấp nhất trong vòng ba năm. Nếu chỉ số này "xuyên thủng" mốc đáy 96,21 được xác lập ngày 17-9, nguy cơ sẽ trượt sâu về các vùng hỗ trợ 95,13 (tháng 2-2022) và 94,62 (tháng 1-2022). Ngược lại, để duy trì xu hướng tăng, DXY cần vượt qua mốc 100,26 của tháng 8, rồi mới hướng tới các đỉnh quan trọng hơn là 100,54 và 101,97 trong tháng 5. Đồng USD hiện vẫn ở thế giằng co, phụ thuộc nhiều vào chính sách điều hành vĩ mô cũng như tâm lý thị trường quốc tế.
Quyết định hạ lãi suất lần này của Fed phản ánh rõ tín hiệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ đang chậm lại, trong khi áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt. Các dự báo cho thấy Fed có thể tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay, song tốc độ cắt giảm trong các năm 2026 và 2027 sẽ khiêm tốn hơn. Chủ tịch Jerome Powell khẳng định, tác động của các chính sách thuế quan mà chính quyền Mỹ đang áp dụng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ.
Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR đã có thời điểm tăng mạnh lên mức 1,1918, cao nhất trong bốn năm, nhưng sau đó mất đà, lùi về vùng 1,1750 vào cuối tuần. Các ngưỡng kháng cự 1,1830 và 1,1920 hiện được coi là những rào cản chính, trong khi vùng hỗ trợ 1,1700 – 1,1590 giữ vai trò then chốt. Một khi đồng EUR “xuyên thủng” vùng hỗ trợ này, khả năng bước vào đợt suy giảm sâu hơn.
Đồng bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận tuần giao dịch nhiều biến động so với đồng USD. Quyết định thận trọng của Ngân hàng Anh (BoE) trong việc duy trì chính sách tiền tệ chưa đủ sức giữ ổn định giá trị đồng tiền này. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế tại Anh khá tích cực, với doanh số bán lẻ tháng 8 vượt kỳ vọng, nhưng vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm của cặp tỷ giá GBP/USD. Đồng bạc xanh hồi phục, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ, đã khiến GBP rơi vào thế yếu.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu Fed tiếp tục các đợt hạ lãi suất, kinh tế Mỹ có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của đồng USD. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của đồng bạc xanh vẫn còn nhiều thách thức. Áp lực chính trị lên Fed, rủi ro nợ công tăng cao, cùng những bất định từ chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ đều đang phủ bóng lên tâm lý thị trường.
|Ảnh minh họa: congthuong.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.186 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.977 đồng - 26.395 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.175 đồng
|26.445 đồng
|Vietinbank
|26.020 đồng
|26.445 đồng
|BIDV
|26.202 đồng
|26.445 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 28.188 đồng - 31.155 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.265 đồng
|31.860 đồng
|Vietinbank
|30.102 đồng
|31.812 đồng
|BIDV
|30.680 đồng
|31.793 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,18 đồng
|183,11 đồng
|Vietinbank
|173,85 đồng
|183,55 đồng
|BIDV
|175,52 đồng
|182,41 đồng
THÙY ANH