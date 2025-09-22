Tỷ giá USD hôm nay (22-9): Đồng USD tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức

Quyết định hạ lãi suất lần này của Fed phản ánh rõ tín hiệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ đang chậm lại, trong khi áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt. Các dự báo cho thấy Fed có thể tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay, song tốc độ cắt giảm trong các năm 2026 và 2027 sẽ khiêm tốn hơn. Chủ tịch Jerome Powell khẳng định, tác động của các chính sách thuế quan mà chính quyền Mỹ đang áp dụng vẫn cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã có thời điểm giảm xuống mức 96,20, mức thấp nhất trong vòng ba năm. Nếu chỉ số này "xuyên thủng" mốc đáy 96,21 được xác lập ngày 17-9, nguy cơ sẽ trượt sâu về các vùng hỗ trợ 95,13 (tháng 2-2022) và 94,62 (tháng 1-2022). Ngược lại, để duy trì xu hướng tăng, DXY cần vượt qua mốc 100,26 của tháng 8, rồi mới hướng tới các đỉnh quan trọng hơn là 100,54 và 101,97 trong tháng 5. Đồng USD hiện vẫn ở thế giằng co, phụ thuộc nhiều vào chính sách điều hành vĩ mô cũng như tâm lý thị trường quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR đã có thời điểm tăng mạnh lên mức 1,1918, cao nhất trong bốn năm, nhưng sau đó mất đà, lùi về vùng 1,1750 vào cuối tuần. Các ngưỡng kháng cự 1,1830 và 1,1920 hiện được coi là những rào cản chính, trong khi vùng hỗ trợ 1,1700 – 1,1590 giữ vai trò then chốt. Một khi đồng EUR “xuyên thủng” vùng hỗ trợ này, khả năng bước vào đợt suy giảm sâu hơn.

Đồng bảng Anh (GBP) cũng ghi nhận tuần giao dịch nhiều biến động so với đồng USD. Quyết định thận trọng của Ngân hàng Anh (BoE) trong việc duy trì chính sách tiền tệ chưa đủ sức giữ ổn định giá trị đồng tiền này. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế tại Anh khá tích cực, với doanh số bán lẻ tháng 8 vượt kỳ vọng, nhưng vẫn không thể đảo ngược xu hướng giảm của cặp tỷ giá GBP/USD. Đồng bạc xanh hồi phục, được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ, đã khiến GBP rơi vào thế yếu.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu Fed tiếp tục các đợt hạ lãi suất, kinh tế Mỹ có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của đồng USD. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của đồng bạc xanh vẫn còn nhiều thách thức. Áp lực chính trị lên Fed, rủi ro nợ công tăng cao, cùng những bất định từ chính sách thuế quan của chính quyền Mỹ đều đang phủ bóng lên tâm lý thị trường.