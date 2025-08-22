Tỷ giá USD hôm nay (22-8): Đồng USD bật tăng

Chủ đề của hội nghị Jackson Hole năm nay là “Thị trường lao động trong giai đoạn chuyển tiếp”. “Tôi cho rằng vấn đề là ông Powell sẽ nhấn mạnh đến mức nào về những vết nứt trên thị trường lao động”, ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, nhận định. Ông cho rằng các dữ liệu như bảng lương, các lần điều chỉnh hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng đều là những câu chuyện mà ông Powell có thể khai thác.

Sau báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng, các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào kịch bản Fed hạ lãi suất trong cuộc họp từ ngày 16 đến 17-9. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát tăng cao khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng thêm các biện pháp thuế quan mới vẫn là “ẩn số” khiến một số nhà hoạch định chính sách tỏ ra thận trọng.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, trước thềm bài phát biểu được mong đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào thứ Sáu. Giới đầu tư sẽ đánh giá kỹ lưỡng phát biểu này để tìm thêm manh mối về khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,44%, hiện ở mức 98,65.

Đồng USD có thời điểm thu hẹp đà tăng sau khi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tuần trước tăng mạnh nhất trong khoảng ba tháng. Tuy nhiên, đồng bạc xanh nhanh chóng lấy lại đà đi lên khi một báo cáo khác cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 8 cải thiện, được dẫn dắt bởi lĩnh vực sản xuất, nơi ghi nhận mức tăng đơn hàng mạnh nhất trong 18 tháng.

Đồng EUR giảm 0,34% xuống 1,1611 USD. Đồng yên Nhật mất giá 0,65% xuống 148,29 USD. Đồng bảng Anh cũng giảm 0,27%, còn 1,342 USD.

Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs dự báo ông Powell trong ngày thứ Sáu sẽ điều chỉnh thông điệp so với cuộc họp Fed hồi tháng 7, khi ông cho rằng Fed đang ở “vị thế thuận lợi” để chờ thêm thông tin trước khi hành động.

Các nhà kinh tế nhận định trong một báo cáo: “Thay vào đó, ông Powell có thể nhấn mạnh rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang ở vị thế thuận lợi để xử lý các rủi ro từ cả hai mục tiêu, song cũng sẽ lưu ý rằng rủi ro suy yếu của thị trường lao động đã gia tăng sau báo cáo việc làm tháng 7, đồng thời tái khẳng định thuế quan nhiều khả năng chỉ tạo ra tác động một lần đối với mặt bằng giá cả”.

Họ cho rằng ông Powell khó có khả năng phát đi tín hiệu dứt khoát về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9, nhưng bài phát biểu sẽ làm rõ với thị trường rằng ông có thể ủng hộ một động thái như vậy.

Ông Powell được cho là sẽ chưa đưa ra thông điệp cắt giảm rõ ràng do vẫn còn dữ liệu kinh tế tháng 8 trước khi bước vào kỳ họp tháng 9. Trước thềm bài phát biểu, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai Fed funds đã hạ bớt kỳ vọng cắt giảm, hiện chỉ còn định giá 74% khả năng hạ lãi suất vào tháng 9, so với 82% hôm thứ Tư, theo công cụ FedWatch của CME Group. Họ cũng dự báo mức giảm tổng cộng 49 điểm cơ bản đến cuối năm, thấp hơn mức 54 điểm cơ bản trước đó.