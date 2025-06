Tỷ giá USD hôm nay (22-6): Đồng USD trải qua một loạt biến động quan trọng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền trú ẩn an toàn như yên Nhật và franc Thụy Sĩ, nhưng lại suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, khi các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc xung đột giữa Israel và Iran, đồng thời chuẩn bị cho một tuần bận rộn với các cuộc họp của các ngân hàng trung ương.

Sang ngày 18-6, đồng USD trải qua một phiên tăng giá đáng chú ý dù trước đó có dấu hiệu giảm mạnh, nhờ sự hỗ trợ từ dữ liệu bán lẻ bất ngờ, tâm lý thị trường đổ về tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông, và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không vội vàng can thiệp.

Đến ngày 19-6, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, nhưng vẫn yếu hơn so với đồng yên Nhật, sau khi Fed giữ nguyên lãi suất do bất ổn kinh tế và thuế quan tiếp tục làm ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế. Sau khi quyết định của Fed được công bố, thị trường tiếp tục tập trung vào cuộc giao tranh giữa Israel và Iran, điều đã khiến các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm các tài sản an toàn. Đồng USD đã trở lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, khi tăng khoảng 1% so với cả đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ kể từ thứ Năm tuần trước.

Tới ngày 20-6, đồng USD tăng nhẹ trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông tiếp tục đè nặng lên thị trường, trong khi một loạt quyết định lãi suất từ các ngân hàng trung ương châu Âu cho thấy thách thức ngày càng lớn trong việc điều hành chính sách giữa lúc bất định gia tăng. Tình hình địa chính trị leo thang căng thẳng nhanh chóng đã hỗ trợ đồng bạc xanh, giúp đồng tiền này giành lại vai trò “nơi trú ẩn an toàn” - vị thế mà gần đây đã được củng cố trở lại.

Ngày 21-6, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần so với đồng yên Nhật - một tài sản trú ẩn an toàn - và cũng tăng so với đồng franc Thụy Sĩ, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông dịu lại sau khi Iran ủng hộ việc tiếp tục đàm phán với châu Âu về cuộc xung đột với Israel.

Đồng USD đã tăng mạnh nhất trong hơn một tháng. Tuy nhiên, tác động từ diễn biến địa chính trị và chính sách tiền tệ vẫn chờ đợi bước ngoặt tiếp theo vào cuối tháng - khi Fed và các ngân hàng trung ương khác có thể ra quyết định mới.