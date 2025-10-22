Tỷ giá USD hôm nay (22-10): Đồng USD tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38%, hiện ở mức 98,96.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa những bất ổn toàn cầu, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi việc đồng yên suy yếu sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản.

Đồng yên Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào ngày thứ Ba, sau khi bà Sanae Takaichi, một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, làm dấy lên kỳ vọng rằng chính phủ mới có thể khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn và mở rộng chính sách tài khóa mạnh tay.

Bà Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để chọn người kế nhiệm vị trí thủ tướng. Giới đầu tư không mấy bất ngờ trước kết quả này, sau khi bà nhận được sự ủng hộ từ đảng đối lập cánh hữu Ishin.