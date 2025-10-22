Tỷ giá USD hôm nay (22-10): Đồng USD tăng nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38%, hiện ở mức 98,96.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng nhẹ so với rổ tiền tệ chủ chốt, trong bối cảnh giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa những bất ổn toàn cầu, đồng thời cũng được hỗ trợ bởi việc đồng yên suy yếu sau khi bà Sanae Takaichi trở thành Thủ tướng Nhật Bản.
Đồng yên Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần vào ngày thứ Ba, sau khi bà Sanae Takaichi, một chính trị gia bảo thủ cứng rắn, được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, làm dấy lên kỳ vọng rằng chính phủ mới có thể khiến triển vọng lãi suất trở nên khó đoán hơn và mở rộng chính sách tài khóa mạnh tay.
Bà Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và là lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện để chọn người kế nhiệm vị trí thủ tướng. Giới đầu tư không mấy bất ngờ trước kết quả này, sau khi bà nhận được sự ủng hộ từ đảng đối lập cánh hữu Ishin.
Trên thị trường, đồng yên giảm 0,76% xuống còn 151,895 yên/USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14-10, đồng thời ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hai tuần. Đồng yên cũng yếu đi so với đồng EUR và bảng Anh.
Trên thị trường quốc tế, các đồng tiền chủ chốt nhìn chung giao dịch trong biên độ hẹp, dù tâm lý nhà đầu tư khá tích cực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cũng bày tỏ lạc quan rằng đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài 20 ngày của Mỹ có thể kết thúc trong tuần này.
Những lo ngại về rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng Mỹ cũng phần nào dịu bớt.
Trong khi đó, Kinh tế trưởng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Philip Lane cảnh báo rằng các ngân hàng khu vực đồng EUR có thể chịu áp lực nếu nguồn vốn USD, “huyết mạch” của thị trường tài chính bị thu hẹp, trong bối cảnh lo ngại về các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Những lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn vốn USD đã tồn tại trong giới ngân hàng trung ương kể từ khi Tổng thống Donald Trump ban hành loạt thuế quan thương mại và gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi đầu năm nay.
Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,3% xuống còn 1,161 USD, bất chấp tình hình chính trị tại Pháp đã phần nào ổn định trở lại.
Đồng bảng Anh cũng đi xuống so với đồng USD, dù số liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy nợ công của Anh trong nửa đầu năm tài khóa đã tăng lên mức cao nhất kể từ đại dịch. Theo giới đầu tư, thông tin này không gây bất ngờ khi một ngân sách thắt chặt vào tháng tới đã được phản ánh vào giá thị trường.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.099 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.895 đồng - 26.303 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.123 đồng
|26.353 đồng
|Vietinbank
|25.973 đồng
|26.353 đồng
|BIDV
|26.153 đồng
|26.353 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.780 đồng - 30.704 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.868 đồng
|31.443 đồng
|Vietinbank
|29.723 đồng
|31.443 đồng
|BIDV
|30.253 đồng
|31.399 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 158 đồng - 175 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|168,24 đồng
|178,92 đồng
|Vietinbank
|168,18 đồng
|179,68 đồng
|BIDV
|171,13 đồng
|178,49 đồng
HUYỀN TRANG