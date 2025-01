Tỷ giá USD hôm nay (22-1): Đồng USD rớt thẳng về mốc 107

Tỷ giá USD hôm nay (22-1): Rạng sáng 22-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 5 đồng, hiện ở mức 24.336 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 1,41%, xuống mức 107,94. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD dao động tăng sát mốc 109, sau đó giảm về mốc 107 trong một phiên giao dịch đầy biến động, khi thị trường vật lộn với những thông tin xung quanh các chính sách thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp dụng. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Tổng thống Trump chia sẻ với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc áp dụng mức thuế khoảng 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico kể từ ngày 1-2. Mexico và Canada hiện là hai đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 475 tỷ USD hàng hóa từ Mexico và 418 tỷ USD từ Canada, tương đương khoảng 30% giá trị hàng hóa mà Mỹ xuất khẩu trong năm ngoái. Ngoài ra, ông cũng nêu khả năng áp dụng mức thuế chung nhưng cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Đồng USD đã tăng tới 0,68% vào đầu phiên giao dịch khi đồng bạc xanh cố gắng phục hồi sau đợt giảm mạnh đầu tuần. Ngày đầu tiên tại nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trôi qua mà không có kế hoạch cụ thể nào về thuế quan. Các quan chức Mỹ cho biết bất kỳ loại thuế mới nào cũng sẽ được áp dụng sau khi cân nhắc kỹ. Chỉ số DXY giảm 1,41%, xuống mốc 107,94, sau khi giảm 1,24% vào phiên giao dịch trước đó. Sau khi đạt mức cao nhất trong hơn hai năm là 110,17 vào tuần trước, chủ yếu là do dự đoán về thuế quan, đồng bạc xanh đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt và đã giảm 5/6 phiên giao dịch vừa qua. Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR tăng 0,11%, đạt mức 1,0425 USD. EU cũng có thể được coi là một trong những mục tiêu áp dụng các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Trong khi đó, đồng bảng Anh tăng 0,04%, đạt mức 1,2328 USD. Phát biểu với các phóng viên vào ngày 21-1, ông Trump cho biết ông sẽ khắc phục tình trạng mất cân bằng thương mại thông qua chính sách thuế quan hoặc bằng cách thúc đẩy châu Âu mua thêm dầu khí của Mỹ. Đồng CAD giảm 0,17% so với đồng bạc xanh xuống còn 1,43 CAD/USD, trong khi đồng peso Mexico giảm 0,64% so với đồng USD, hiện ở mức 20,649. Dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát của Canada đã chậm lại trong tháng 12 xuống còn 1,8%, điều này có thể tạo điều kiện cho Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất một lần nữa tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,03% xuống 155,54. Đồng yên đã tăng giá so với đồng USD trong 3/4 phiên giao dịch gần đây, được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất vào thứ Sáu. Tại sự kiện Reuters NEXT Newsmaker, nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Atsushi Mimura cho biết rằng chính phủ và Ngân hàng Trung ương đang trao đổi chặt chẽ hằng ngày thông qua nhiều kênh khác nhau. Thị trường đang định giá 86,2% khả năng BOJ sẽ tăng lãi suất ở mức 0,25 điểm. Tỷ giá USD hôm nay, 22-1: Đồng USD rớt thẳng về mốc 107. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22-1, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.341 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.060 đồng

25.450 đồng

Vietinbank

24.940 đồng

25.450 đồng

BIDV

25.089 đồng

25.449 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 23.998 đồng - 26.514 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.526 đồng

26.926 đồng

Vietinbank

25.303 đồng

26.803 đồng

BIDV

25.771 đồng

27.021 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 148 đồng - 164 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,64 đồng

166,60 đồng

Vietinbank

157,80 đồng

167,50 đồng

BIDV

158,03 đồng

166,61 đồng

MINH ANH