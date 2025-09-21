Tỷ giá USD hôm nay (21-9): Đồng USD trải qua một tuần biến động cao

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,31%, hiện ở mức 97,65.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD có những biến động đáng chú ý khi thị trường tài chính toàn cầu điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và phản ứng với dữ liệu kinh tế lẫn phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngày 16-9, đồng USD giảm giá trên diện rộng khi các nhà đầu tư chờ Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn.

Sang ngày 17-9, đồng USD chạm mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất. So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, mất 0,7%, còn 146,35 yên.