Tỷ giá USD hôm nay (21-9): Đồng USD trải qua một tuần biến động cao

21/09/2025 06:58

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 21-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.186 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,31%, hiện ở mức 97,65.

 Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch  

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD có những biến động đáng chú ý khi thị trường tài chính toàn cầu điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và phản ứng với dữ liệu kinh tế lẫn phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngày 16-9, đồng USD giảm giá trên diện rộng khi các nhà đầu tư chờ Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn. 

Sang ngày 17-9, đồng USD chạm mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR, khi giới đầu tư gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất. So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, mất 0,7%, còn 146,35 yên.

Đến ngày 18-9, đồng USD đảo chiều, tăng trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động sau khi Fed cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Động thái này, cùng với dự báo cho thấy sẽ còn hai lần cắt giảm tương tự tại hai cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay, cho thấy các quan chức Fed đã bắt đầu giảm bớt lo ngại rằng chính sách thương mại của chính quyền Mỹ sẽ làm gia tăng lạm phát kéo dài.

Tới ngày 19-9, đồng USD tiếp đà tăng sau khi Fed thực hiện bước cắt giảm lãi suất đúng dự báo, nhưng không đưa ra tín hiệu khẩn trương trong việc hạ chi phí vay mượn trong các tháng tới. Đồng USD được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, đảo ngược đà tăng bất ngờ của tuần trước. Sức mạnh của đồng bạc xanh gây áp lực lên đồng bảng Anh, xóa sạch các mức tăng trước đó, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất và quyết định giảm tốc độ bán trái phiếu chính phủ.

Ngày 20-9, đồng USD tiếp tục phục hồi so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng ngắn hạn sau khi Fed cắt giảm lãi suất trong tuần này, nhưng phát tín hiệu sẽ nới lỏng dần trong tương lai.

Tuần vừa qua cho thấy, đồng USD đang trong giai đoạn biến động cao khi thị trường chuyển từ kỳ vọng về một Fed “siêu nới lỏng” sang nhận thức rõ hơn rằng các đợt cắt lãi sẽ được thực hiện một cách thận trọng. Đồng USD giảm mạnh trước quyết định cắt lãi, nhưng phục hồi sau đó nhờ các tín hiệu kinh tế hỗ trợ và phát ngôn “ít ôn hòa” hơn từ Fed. Các đợt cắt lãi tiếp theo vẫn được dự đoán, nhưng không với tốc độ nhanh như nhiều người mong đợi.

Ảnh minh họa: TTXVN

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 21-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.186 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.977 đồng - 26.395 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.175 đồng
26.445 đồng
Vietinbank
26.020 đồng
26.445 đồng
BIDV
26.202 đồng
26.445 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 28.188 đồng - 31.155 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
30.265 đồng
31.860 đồng
Vietinbank
30.102 đồng
31.812 đồng
BIDV
30.680 đồng
31.793 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
172,18 đồng
183,11 đồng
Vietinbank
173,85 đồng
183,55 đồng
BIDV
175,52 đồng
182,41 đồng

HUYỀN TRANG

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-21-9-dong-usd-trai-qua-mot-tuan-bien-dong-cao-847027
Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-21-9-dong-usd-trai-qua-mot-tuan-bien-dong-cao-847027
