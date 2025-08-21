Tỷ giá USD hôm nay (21-8): Đồng USD giảm nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,22.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng đô la Mỹ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook từ chức, nhưng sau đó đã thu hẹp đà giảm khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy chỉ có hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ cắt giảm lãi suất trong tháng trước.
Ông Trump trích dẫn những cáo buộc do một đồng minh chính trị của mình đưa ra liên quan đến các khoản thế chấp mà bà Cook đang nắm giữ ở Michigan và Georgia, nhằm nỗ lực giành ảnh hưởng đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Trump cũng đã nói với các trợ lý rằng ông đang cân nhắc việc sa thải bà Cook.
Ông Trump nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì quá chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất, và giới giao dịch dự đoán ông sẽ thay Powell bằng một nhân vật có quan điểm ôn hòa hơn khi nhiệm kỳ của Powell kết thúc. Tuy nhiên, Powell có thể vẫn giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc, điều này sẽ hạn chế số lượng bổ nhiệm mà Trump có thể thực hiện và làm cản trở kế hoạch thay đổi cơ cấu Fed theo hướng “bồ câu” hơn.
Đồng USD hồi phục nhẹ sau khi biên bản cuộc họp Fed ngày 29-7 cho thấy, hai thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất tháng trước không nhận được thêm sự ủng hộ từ các thành viên khác trong việc cắt giảm lãi suất.
Đồng euro tăng 0,09% lên mức 1,1657 USD. Đồng yên Nhật mạnh lên 0,32% so với đồng USD, đạt 147,2 JPY/USD.
Tuần này, giới giao dịch tập trung vào việc liệu Chủ tịch Powell có phản bác kỳ vọng thị trường về khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra từ ngày 16-9 đến ngày 17-9 hay không, khi ông phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu, sau báo cáo việc làm yếu kém trong tháng 7. Powell từng cho biết ông ngần ngại cắt giảm lãi suất chỉ vì lo ngại chính sách thuế quan của Tổng thống Trump sẽ đẩy lạm phát tăng trong mùa hè này. Dữ liệu lạm phát tiêu dùng tháng 7 cho thấy tác động từ thuế quan là hạn chế, song lạm phát giá sản xuất cao hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng về số lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Đồng đô la New Zealand giảm 1,12% xuống 0,5826 USD, mức thấp nhất trong 4 tháng, sau khi ngân hàng trung ương nước này hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 3,00% và báo hiệu có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới do lo ngại rủi ro tăng trưởng trong và ngoài nước.
Đồng krona Thụy Điển tăng 0,1% lên 9,59 sau khi ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,00% như dự kiến.
Đồng bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,3449 USD sau khi lạm phát tại Anh tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng, nhưng chưa đủ để tác động đến chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
|Đồng USD giảm nhẹ. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 21-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.263 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.050 đồng - 26.476 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.130 đồng
|26.520 đồng
|Vietinbank
|26.045 đồng
|26.526 đồng
|BIDV
|26.160 đồng
|26.520 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.935 đồng - 30.875 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.885 đồng
|31.460 đồng
|Vietinbank
|29.914 đồng
|31.624 đồng
|BIDV
|30.239 đồng
|31.478 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,35 đồng
|183,29 đồng
|Vietinbank
|175,22 đồng
|184,92 đồng
|BIDV
|175,27 đồng
|183 đồng
THÙY ANH