Tỷ giá USD hôm nay (21-8): Đồng USD giảm nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,22.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng đô la Mỹ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook từ chức, nhưng sau đó đã thu hẹp đà giảm khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy chỉ có hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ cắt giảm lãi suất trong tháng trước.

Ông Trump trích dẫn những cáo buộc do một đồng minh chính trị của mình đưa ra liên quan đến các khoản thế chấp mà bà Cook đang nắm giữ ở Michigan và Georgia, nhằm nỗ lực giành ảnh hưởng đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal, Tổng thống Trump cũng đã nói với các trợ lý rằng ông đang cân nhắc việc sa thải bà Cook.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì quá chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất, và giới giao dịch dự đoán ông sẽ thay Powell bằng một nhân vật có quan điểm ôn hòa hơn khi nhiệm kỳ của Powell kết thúc. Tuy nhiên, Powell có thể vẫn giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc, điều này sẽ hạn chế số lượng bổ nhiệm mà Trump có thể thực hiện và làm cản trở kế hoạch thay đổi cơ cấu Fed theo hướng “bồ câu” hơn.