Tỷ giá USD hôm nay (21-6): Đồng USD hồi phục nhờ vai trò 'trú ẩn an toàn'

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,13%, xuống mức 98,77.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong ba tuần so với đồng yên – một tài sản trú ẩn an toàn – và cũng tăng so với đồng franc Thụy Sĩ trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang dịu lại sau khi Iran ủng hộ việc tiếp tục đàm phán với châu Âu về cuộc xung đột với Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi, cho biết Tehran ủng hộ các cuộc đối thoại tiếp theo với Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu và chuẩn bị gặp lại trong tương lai gần sau các cuộc thảo luận ở Geneva.

Israel và Iran đã tiến hành giao tranh bằng đường không trong suốt một tuần qua, khi chính phủ Israel tìm cách ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran. Thị trường đang lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Iran, điều này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá mạnh.