Tỷ giá USD hôm nay (21-10): Đồng USD dao động do căng thẳng chính trị và thương mại

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,17%, hiện ở mức 98,60.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật vào ngày thứ Hai, trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống.

Đồng yên giảm nhẹ sau khi bà Sanae Takaichi, chính trị gia bảo thủ cứng rắn, gần như chắc chắn trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu quyết định tại Quốc hội. Việc bà Takaichi chuẩn bị lên nắm quyền đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về khả năng mở rộng chi tiêu tài khóa, điều có thể gây áp lực giảm giá lên đồng yên.

Chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao Lee Hardman của MUFG nhận định: “Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao các kế hoạch chi tiêu mà chính phủ liên minh mới đưa ra”.

Trên thị trường, đồng USD tăng 0,08%, đạt 150,710 yên.

Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Hajime Takata, người từng phản đối việc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất trở lại, qua đó hỗ trợ phần nào cho đồng yên. BOJ dự kiến sẽ họp chính sách tiếp theo vào ngày 30-10, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm được thị trường ước tính ở mức 23%, theo dữ liệu của LSEG.