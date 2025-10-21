Tỷ giá USD hôm nay (21-10): Đồng USD dao động do căng thẳng chính trị và thương mại

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,17%, hiện ở mức 98,60.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng nhẹ so với đồng yên Nhật vào ngày thứ Hai, trong bối cảnh giới đầu tư chuyển trọng tâm sang các diễn biến chính trị tại Nhật Bản và khu vực đồng EUR, trong khi lo ngại về rủi ro tín dụng tại Mỹ vẫn chưa lắng xuống.
Đồng yên giảm nhẹ sau khi bà Sanae Takaichi, chính trị gia bảo thủ cứng rắn, gần như chắc chắn trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu quyết định tại Quốc hội. Việc bà Takaichi chuẩn bị lên nắm quyền đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư về khả năng mở rộng chi tiêu tài khóa, điều có thể gây áp lực giảm giá lên đồng yên.
Chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao Lee Hardman của MUFG nhận định: “Giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao các kế hoạch chi tiêu mà chính phủ liên minh mới đưa ra”.
Trên thị trường, đồng USD tăng 0,08%, đạt 150,710 yên.
Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Hajime Takata, người từng phản đối việc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tiếp tục kêu gọi tăng lãi suất trở lại, qua đó hỗ trợ phần nào cho đồng yên. BOJ dự kiến sẽ họp chính sách tiếp theo vào ngày 30-10, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm được thị trường ước tính ở mức 23%, theo dữ liệu của LSEG.
Đồng EUR nhích nhẹ so với đồng USD khi căng thẳng chính trị tại Pháp tạm lắng, song tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn hiện hữu. Đồng EUR giảm 0,06%, còn 1,164 USD.
Tại Mỹ, sau một tuần biến động mạnh, khi một số ngân hàng khu vực Mỹ cảnh báo về các khoản vay xấu và gian lận tài chính, giới đầu tư hiện chờ đợi thêm kết quả kinh doanh để đánh giá liệu sức ép có lan rộng trong hệ thống hay không.
Nhà phân tích David Morrison của Trade Nation cho rằng: “Nguy cơ trước mắt dường như đã qua khi các nhà đầu tư tin rằng các vụ phá sản, khoản vay xấu và cáo buộc gian lận chỉ là những trường hợp riêng lẻ, không phản ánh vấn đề mang tính hệ thống”.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, sức bền của đồng USD sẽ chịu thử thách trên nhiều phương diện.
Ông Klaus Baader, Kinh tế trưởng toàn cầu của Societe Generale CIB, cho biết: “Thứ nhất, việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cả trực tiếp và gián tiếp. Thứ hai, căng thẳng Mỹ - Trung vẫn là yếu tố đáng lo ngại. Thứ ba, các mức thuế nhập khẩu hiện hành tiếp tục làm chậm tốc độ tăng thu nhập thực tế của hộ gia đình và thu hẹp lợi nhuận doanh nghiệp”.
Ngân hàng Barclays cảnh báo rằng nếu không có dấu hiệu sớm kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ, tình hình có thể kéo dài sang tháng 11, thời điểm mà sức ép chính trị và kinh tế sẽ tăng mạnh.
Trên thị trường hàng hóa, đồng đô la Australia (AUD) tăng 0,48% lên 0,652 USD, sau khi dữ liệu từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, cho thấy nền kinh tế nước này vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt trước các mức thuế của Mỹ.
|Ảnh minh họa: vietnambiz.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 21-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.101 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.896 đồng - 26.306 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.116 đồng
|26.356 đồng
|Vietinbank
|25.980 đồng
|26.356 đồng
|BIDV
|26.156 đồng
|26.356 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.812 đồng - 30.739 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.925 đồng
|31.503 đồng
|Vietinbank
|29.842 đồng
|31.562 đồng
|BIDV
|30.331 đồng
|31.480 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 158 đồng - 175 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|168,53 đồng
|179,24 đồng
|Vietinbank
|169,33 đồng
|180,83 đồng
|BIDV
|171,67 đồng
|179,02 đồng
THÙY ANH