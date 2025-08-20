Tỷ giá USD hôm nay (20-8): Đồng USD biến động trái chiều

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 98,28.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến Hội nghị Chính sách Kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra cuối tuần này, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất tại Mỹ.

Tâm điểm thị trường tuần này là bài phát biểu vào ngày thứ Sáu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế lớn có thể định hướng rõ ràng cho xu hướng giao dịch. Giới đầu tư chờ đợi liệu ông Powell có phản bác kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không.

Các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp từ ngày 16 đến 17-9, sau khi báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng và dữ liệu lạm phát tiêu dùng cho thấy áp lực từ thuế quan chỉ ở mức hạn chế. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 cao hơn dự báo đã phần nào kiềm chế kỳ vọng cắt giảm. Ông Powell trước đó cũng nhấn mạnh sự thận trọng, cho rằng lạm phát mùa hè có thể tăng trở lại do tác động từ thuế quan.

Ông Vassili Serebriakov, nhà chiến lược ngoại hối và vĩ mô tại UBS ở New York nhận định: “Tuần trước, khi thị trường đang định giá khoảng 25 điểm cơ bản cho tháng 9 và hơn hai đợt cắt giảm cho phần còn lại của năm, rủi ro là bài phát biểu của ông Powell sẽ khiến kỳ vọng đó thất vọng nếu ông không khẳng định rõ ràng về một đợt giảm lãi suất trong tháng 9”.