Tỷ giá USD hôm nay (20-8): Đồng USD biến động trái chiều

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 98,28.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến Hội nghị Chính sách Kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra cuối tuần này, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất tại Mỹ.
Tâm điểm thị trường tuần này là bài phát biểu vào ngày thứ Sáu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế lớn có thể định hướng rõ ràng cho xu hướng giao dịch. Giới đầu tư chờ đợi liệu ông Powell có phản bác kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 hay không.
Các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất tại cuộc họp từ ngày 16 đến 17-9, sau khi báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng và dữ liệu lạm phát tiêu dùng cho thấy áp lực từ thuế quan chỉ ở mức hạn chế. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 cao hơn dự báo đã phần nào kiềm chế kỳ vọng cắt giảm. Ông Powell trước đó cũng nhấn mạnh sự thận trọng, cho rằng lạm phát mùa hè có thể tăng trở lại do tác động từ thuế quan.
Ông Vassili Serebriakov, nhà chiến lược ngoại hối và vĩ mô tại UBS ở New York nhận định: “Tuần trước, khi thị trường đang định giá khoảng 25 điểm cơ bản cho tháng 9 và hơn hai đợt cắt giảm cho phần còn lại của năm, rủi ro là bài phát biểu của ông Powell sẽ khiến kỳ vọng đó thất vọng nếu ông không khẳng định rõ ràng về một đợt giảm lãi suất trong tháng 9”.
“Nhưng hiện tại, với việc thị trường chỉ còn định giá khoảng 20 điểm cơ bản trong tháng 9 và hơn 50 điểm cơ bản cho cả năm, tôi cho rằng rủi ro đã cân bằng hơn nhiều”, ông Serebriakov cho biết thêm. Hiện giới đầu tư đang tính toán tổng cộng 54 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất vào cuối năm.
Biên bản cuộc họp Fed từ ngày 29 đến 30-7 sẽ được công bố vào thứ Tư, song dự kiến sẽ không mang lại nhiều manh mối quan trọng, do cuộc họp này diễn ra trước khi có số liệu việc làm yếu kém trong tháng 7.
Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy số giấy phép xây dựng và khởi công nhà ở đơn lập tại Mỹ trong tháng 7 đã tăng, dù lãi suất vay thế chấp cao và sự bất ổn kinh tế tiếp tục hạn chế nhu cầu mua nhà.
So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,22%, xuống còn 147,54 yên. Diễn biến của các đồng tiền trong vài tuần gần đây khá trầm lắng, sau đợt lao dốc mạnh của đồng USD trong nửa đầu năm.
Theo ông Vassili Serebriakov, thị trường ngoại hối đã chứng kiến một giai đoạn giảm rủi ro trong mùa hè, và hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi một chất xúc tác rõ ràng hơn để xác định hướng đi tiếp theo.
Trên các thị trường tiền tệ khác, đồng bảng Anh giảm 0,16% xuống 1,348 USD, trong khi đồng đô la Australia giảm 0,62%, xuống 0,6451 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 5-8.
Giới giao dịch cũng theo dõi chặt chẽ mọi tiến triển liên quan đến đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba bày tỏ hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột, song thừa nhận nhà lãnh đạo Điện Kremlin có thể không muốn đạt thỏa thuận, điều mà ông cho rằng sẽ tạo ra một “tình thế khó khăn” cho chính ông Putin.
|Ảnh minh họa: tapchitaichinh.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 20-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.255 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.043 đồng - 26.467 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.100 đồng
|26.490 đồng
|Vietinbank
|25.960 đồng
|26.500 đồng
|BIDV
|26.120 đồng
|26.480 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.973 đồng - 30.917 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.930 đồng
|31.508 đồng
|Vietinbank
|29.855 đồng
|31.565 đồng
|BIDV
|30.226 đồng
|31.463 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|171,94 đồng
|182,86 đồng
|Vietinbank
|173,94 đồng
|183,64 đồng
|BIDV
|174,93 đồng
|182,61 đồng
HUYỀN TRANG