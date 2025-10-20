Tỷ giá USD hôm nay (20-10): Đồng USD sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm?

Trong các phiên gần đây, đồng bạc xanh mất giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, đặc biệt là đồng EUR và yên. Các nhà phân tích cho rằng đà giảm của USD có thể kéo dài ít nhất trong ngắn hạn, khi nhà đầu tư gần như đã “đặt cược” vào việc Fed hạ lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 hoặc tháng 12.

Chỉ số DXY đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong gần 3 tháng, chịu sức ép từ lo ngại về việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, dữ liệu kinh tế kém tích cực và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Đồng USD đang bước vào tuần mới trong tâm thế yếu đi, khi nhà đầu tư ngày càng nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất và nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Yếu tố đáng chú ý nhất trong tuần này là tình trạng chính phủ Mỹ có thể tiếp tục bị đóng cửa. Việc thiếu dữ liệu chính thức như báo cáo việc làm, doanh số bán lẻ hay chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân khiến giới đầu tư mất định hướng, dẫn đến tâm lý giảm nắm giữ USD. Nếu tình trạng này kéo dài, đồng USD có thể tiếp tục suy yếu, do sự thiếu minh bạch trong dữ liệu, làm gia tăng rủi ro và thúc đẩy dòng vốn rời khỏi Mỹ.

Ngoài ra, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các khu vực khác đang dần thu hẹp. Trong khi Fed được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất, các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hay Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang tiến gần giai đoạn ổn định chính sách. Điều này làm mất đi lợi thế lãi suất vốn giúp USD duy trì sức mạnh trong nhiều tháng qua. Nếu Fed xác nhận lập trường “mềm mỏng” hơn trong các phát biểu sắp tới, USD sẽ tiếp tục chịu sức ép bán ra.

Trên bình diện quốc tế, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những bất ổn địa chính trị cũng khiến đồng USD khó hồi phục. Các nhà đầu tư lo ngại rằng xung đột thuế quan mới sẽ làm suy yếu triển vọng tăng trưởng toàn cầu, đồng thời khiến Mỹ khó duy trì vị thế tài chính vững mạnh. Trong bối cảnh tâm lý rủi ro gia tăng, thay vì đổ vốn vào USD, nhà đầu tư đang tìm đến các tài sản thay thế như vàng, trái phiếu dài hạn hoặc tiền kỹ thuật số.

Trong kịch bản cơ bản, đồng USD có thể dao động trong biên độ hẹp và tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong tuần tới. Nếu không có dữ liệu tích cực hoặc phát biểu cứng rắn từ Fed, chỉ số DXY khó vượt trở lại vùng cao của đầu tháng. Tuy nhiên, nếu xuất hiện tín hiệu bất ngờ, chẳng hạn dữ liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng hoặc tuyên bố cứng rắn từ một quan chức Fed, đồng USD có thể hồi phục tạm thời. Dù vậy, mọi đợt tăng ngắn hạn nhiều khả năng sẽ “thiếu sức bền”.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần này được dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm, phản ánh kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng và những bất ổn nội tại của nền kinh tế Mỹ. Thị trường sẽ theo dõi sát các động thái từ Fed, tiến triển của tình trạng đóng cửa chính phủ và diễn biến thương mại Mỹ - Trung.