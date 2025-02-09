Tỷ giá USD hôm nay (2-9): Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 97,69.
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần vào ngày thứ Hai, khi giới đầu tư chờ loạt số liệu thị trường lao động Mỹ trong tuần này, yếu tố có thể tác động tới kỳ vọng về lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Các nhà giao dịch cũng đang đánh giá số liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và phán quyết của tòa án rằng hầu hết các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, cũng như cuộc đấu tranh liên tục của tổng thống Hoa Kỳ với Fed về nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook. Giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu tới, trước đó sẽ có dữ liệu về số lượng vị trí tuyển dụng và việc làm trong khu vực tư nhân. Các nhà phân tích nhận định, kinh tế Mỹ không còn vượt trội như trong phần lớn thập kỷ qua, điều này biện minh cho sự suy yếu của đồng USD. Thêm các tín hiệu cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt sẽ càng củng cố nhận định này.
Chuyên gia kinh tế Klaus Baader (Ngân hàng Societe Generale) cho rằng: “Nếu dữ liệu kinh tế yếu hơn nhiều, điều đó sẽ đồng nghĩa Fed phải hành động quyết liệt hơn so với những gì thị trường đang kỳ vọng. Nhưng nếu sự suy yếu hồi tháng 5, tháng 6 chỉ là sai lệch thống kê, thì việc cắt giảm lãi suất sẽ là không hợp lý, nhất là trong bối cảnh lạm phát gần như chắc chắn sẽ tăng trong năm tới”. Một số nhà phân tích vẫn cho rằng Fed có thể hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản ngay trong tháng này.
Trên thị trường tiền tệ, đồng euro tăng 0,22%, lên 1,1707 USD, còn bảng Anh tăng 0,25%, lên 1,3537 USD. Thị trường Mỹ đóng cửa ngày thứ Hai do kỳ nghỉ Lễ Lao động.
Ở châu Âu, rủi ro chính trị được chú ý khi Chính phủ Pháp đối mặt nguy cơ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tuần tới liên quan đến kế hoạch cắt giảm ngân sách mạnh tay. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng, rủi ro chỉ ảnh hưởng đến đồng euro khi có dấu hiệu rõ ràng về lây lan trong khu vực.
So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,14%, lên 147,26, sau khi giảm 2,5% trong tháng 8. Đồng nhân dân tệ trong nước tăng 0,1%, lên 7,1374, chấm dứt chuỗi 6 ngày giảm liên tiếp. Hôm thứ Sáu, đồng tiền này từng giảm xuống 7,1260, mức thấp nhất kể từ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của ông Trump vào đầu tháng 11-2024.
Ông Lee Hardman, chuyên gia phân tích tiền tệ cao cấp tại MUFG, cho biết: “Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hằng ngày xuống thấp hơn cho thấy chính sách hiện nay đã cởi mở hơn, với việc để đồng nhân dân tệ mạnh lên so với USD trong ngắn hạn”. Theo ông, động thái này “có thể phản ánh việc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc ít lo ngại hơn về rủi ro tăng trưởng trong ngắn hạn”.
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 2-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.240 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 24.028 đồng - 26.452 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.132 đồng
|26.502 đồng
|Vietinbank
|26.183 đồng
|26.502 đồng
|BIDV
|26.183 đồng
|26.502 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 đồng - 30.932 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.941 đồng
|31.544 đồng
|Vietinbank
|30.307 đồng
|31.545 đồng
|BIDV
|30.376 đồng
|31.571 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,72 đồng
|183,83 đồng
|Vietinbank
|175,83 đồng
|183,83 đồng
|BIDV
|176,25 đồng
|183,74 đồng
