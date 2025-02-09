Tỷ giá USD hôm nay (2-9): Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 97,69.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong 5 tuần vào ngày thứ Hai, khi giới đầu tư chờ loạt số liệu thị trường lao động Mỹ trong tuần này, yếu tố có thể tác động tới kỳ vọng về lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà giao dịch cũng đang đánh giá số liệu lạm phát của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và phán quyết của tòa án rằng hầu hết các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, cũng như cuộc đấu tranh liên tục của tổng thống Hoa Kỳ với Fed về nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook. Giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu tới, trước đó sẽ có dữ liệu về số lượng vị trí tuyển dụng và việc làm trong khu vực tư nhân. Các nhà phân tích nhận định, kinh tế Mỹ không còn vượt trội như trong phần lớn thập kỷ qua, điều này biện minh cho sự suy yếu của đồng USD. Thêm các tín hiệu cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt sẽ càng củng cố nhận định này.

Chuyên gia kinh tế Klaus Baader (Ngân hàng Societe Generale) cho rằng: “Nếu dữ liệu kinh tế yếu hơn nhiều, điều đó sẽ đồng nghĩa Fed phải hành động quyết liệt hơn so với những gì thị trường đang kỳ vọng. Nhưng nếu sự suy yếu hồi tháng 5, tháng 6 chỉ là sai lệch thống kê, thì việc cắt giảm lãi suất sẽ là không hợp lý, nhất là trong bối cảnh lạm phát gần như chắc chắn sẽ tăng trong năm tới”. Một số nhà phân tích vẫn cho rằng Fed có thể hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản ngay trong tháng này.