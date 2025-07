Tỷ giá USD hôm nay (2-7): Đồng USD thu hẹp mức giảm so với các đồng tiền chủ chốt

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,23%, xuống mức 96,66.

Đồng USD đã thu hẹp đà giảm so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ sau khi dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng việc làm tăng 374.000 lên mức 7,769 triệu trong tháng 5. Đồng USD tiếp tục thu hẹp đà giảm so với yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu. Cụ thể, đồng USD giảm 0,29% xuống 143,58 so với yên Nhật và giảm 0,16% xuống 0,79175 so với franc Thụy Sĩ, thấp hơn mức giảm trước đó lần lượt là 0,46% và 0,28%.

“Đây là nửa đầu năm tệ nhất đối với chỉ số đô la Mỹ kể từ năm 1973, chủ yếu do lo ngại về chính sách thương mại và suy thoái kinh tế,” ông Matthew Weller, Giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX cho biết. “Tuy nhiên, trong ngắn hạn, có thể thị trường đang phản ứng quá mức và có khả năng đồng USD sẽ phục hồi trong tháng Bảy”.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau dữ liệu việc làm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2,3 điểm cơ bản lên 4,25%.

“Các lo ngại liên quan đến Fed hoặc chính sách tiền tệ đều gây áp lực lên đồng USD”, ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại State Street (Boston) cho biết. “Nếu Fed cắt giảm lãi suất, chênh lệch lãi suất sẽ bị thu hẹp… Dự báo khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 hiện ở mức 20%, so với 0% chỉ vài tuần trước. Rõ ràng khả năng cắt giảm vào tháng 9 đang trở nên chắc chắn hơn và quan điểm thị trường đang có sự thay đổi”.

Đồng euro giảm 0,13% xuống còn 1,18020 so với USD sau khi từng tăng 0,05% trong ngày.