Tỷ giá USD hôm nay (2-5): Đồng USD tiếp đà tăng, vượt mốc 100

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,71%, đạt mức 100,18.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục phục hồi vào phiên giao dịch vừa qua, nhờ một số hoạt động mua vào sau khi bị bán tháo quá mức vào tháng trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư lạc quan hơn về các thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại của mình.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Khối lượng giao dịch mỏng hơn bình thường, vì nhiều thị trường quốc tế đóng cửa vào ngày 2-5 do kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động.

Trong khi đó, đồng yên giảm khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hạ dự báo tăng trưởng do thuế quan của Mỹ và giữ nguyên lãi suất. Đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần so với đồng bạc xanh. Theo đó, đồng bạc xanh tăng 1,7%, đạt mức 145,52 yên, hướng đến mức tăng ngày lớn nhất kể từ tháng 11-2024.

So với đồng EUR, đồng yên cũng giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng, với đồng tiền chung này tăng 1,4% so với đồng yên, đạt mức 164,29 yên. Đồng EUR đang trên đà tăng ngày lớn nhất so với đồng yên trong hai tháng.