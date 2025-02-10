Tỷ giá USD hôm nay (2-10): Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần so với yên Nhật

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,07%, hiện ở mức 97,70.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần so với đồng yên Nhật vào ngày thứ Tư, sau khi dữ liệu cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân của nền kinh tế lớn nhất thế giới suy giảm trong tháng trước. Điều này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.

Trước đó, hôm thứ Ba, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố báo cáo JOLTS cho thấy, số lượng việc làm tăng nhẹ trong tháng 8, trong khi số lượng tuyển dụng mới giảm, củng cố nhận định về một thị trường lao động đang dần hạ nhiệt. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP, được thực hiện cùng với Phòng Thí nghiệm Kinh tế số Stanford, thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Điều này càng rõ nét hơn khi báo cáo việc làm toàn diện và quan trọng hơn của Bộ Lao động Mỹ cho tháng 9 sẽ không được công bố vào thứ Sáu này do chính phủ đóng cửa.

Tình hình diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa sau khi Thượng viện bác bỏ dự luật chi tiêu ngắn hạn, vốn có thể duy trì hoạt động đến ngày 21-11. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, cho biết cơ quan này sẽ bỏ phiếu lại về dự luật do Hạ viện thông qua trong ngày thứ Tư.

“Chúng tôi lo ngại về việc chính phủ đóng cửa, điều này cũng không có lợi cho đồng USD”, ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Washington), chia sẻ. “Đồng bạc xanh hiện có ít lý do để giữ vững vai trò là biểu tượng của sức mạnh và độ tin cậy, khi chính phủ Mỹ ngừng hoạt động và có bằng chứng cho thấy người dân Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tìm việc làm”.

Đồng USD giảm 0,6% so với yên Nhật, xuống 147,07 yên, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17-9. So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD hầu như không đổi, ở mức 0,7967 franc. Đồng bạc xanh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần so với đồng EUR, đồng tiền này tăng nhẹ 0,1%, lên 1,1738 USD. Bảng Anh tăng 0,3%, lên 1,3487 USD, mức cao nhất trong một tuần so với USD.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các cơ quan thống kê sẽ ngừng công bố dữ liệu trong trường hợp chính phủ đóng cửa một phần. Điều này đồng nghĩa với việc báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến công bố vào thứ Sáu tới sẽ bị hủy, trong khi đây là dữ liệu then chốt để đánh giá khả năng Fed hạ lãi suất vào cuối tháng. Mức độ kéo dài của đợt đóng cửa này có thể trở thành yếu tố quyết định đối với thị trường, trong bối cảnh Fed còn gần một tháng nữa mới đưa ra quyết định chính sách tiếp theo (ngày 29-10).

Ngược lại, tại Nhật Bản, các nhà giao dịch đang đặt xác suất khoảng 40% rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng này. Khảo sát “tankan” hằng quý của BOJ công bố ngày thứ Tư cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp sản xuất lớn tiếp tục cải thiện trong quý thứ hai liên tiếp, đồng thời họ vẫn duy trì kế hoạch chi tiêu lạc quan.