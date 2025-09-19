Tỷ giá USD hôm nay (19-9): Đồng USD mạnh lên sau quyết định hạ lãi suất của Fed

Sức mạnh của đồng bạc xanh gây áp lực lên đồng bảng Anh, xóa sạch các mức tăng trước đó, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất và quyết định giảm tốc độ bán trái phiếu chính phủ.

Đồng USD được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần qua, đảo ngược đà tăng bất ngờ của tuần trước.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong phiên thứ Tư, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện bước cắt giảm lãi suất đúng dự báo, nhưng không đưa ra tín hiệu khẩn trương trong việc hạ chi phí vay mượn trong các tháng tới.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,50%, hiện ở mức 97,36.

Fed đã giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, đúng như dự báo. Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi đây là động thái “quản lý rủi ro” nhằm phản ứng với sự suy yếu trên thị trường lao động, nhưng nhấn mạnh Fed không cần phải vội vã nới lỏng.

Ông Eric Theoret, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank nhận định: “Những phát biểu của ông Powell chưa đạt tới mức "dovish" (chính sách "bồ câu" - nới lỏng) rõ rệt mà thị trường kỳ vọng”. Ông cho rằng dữ liệu kinh tế tích cực công bố hôm thứ Năm, kết hợp với áp lực bán tháo USD hồi đầu tuần, đã đủ để nâng giá đồng tiền này. “Thị trường vốn đã nghiêng hẳn về một phía, nên sẽ cần một cú sốc lớn mới có thể kéo đồng USD giảm sâu hơn”, ông Theoret cho biết thêm.

Các nhà phân tích vẫn chia rẽ trong đánh giá về thông điệp từ Fed. Goldman Sachs cho rằng, nhiều tín hiệu cho thấy đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi cắt giảm lãi suất, trong khi ANZ lại nhận định phát biểu của ông Powell “không hề mang tính nới lỏng”.

Ngay sau quyết định lãi suất hôm thứ Tư, đồng USD rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2-2022, ở 96,224 điểm so với rổ tiền tệ chính. Tuy nhiên, sang phiên thứ Năm, đồng bạc xanh bật tăng 0,4%, lên 97,347 điểm.

Trong khi đó, đồng bảng Anh ban đầu nhích lên sau quyết định của BoE, nhưng nhanh chóng đảo chiều, giảm 0,6% trong ngày, xuống còn 1,35515 USD. Phiên trước đó, đồng bảng Anh từng vọt lên 1,3726 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2-7.

Đồng EUR giảm 0,2%, còn 1,17893 USD, sau khi rút khỏi mức đỉnh kể từ tháng 6-2021, ở 1,19185 USD đạt được hôm thứ Tư trong phản ứng ban đầu trước quyết định của Fed.