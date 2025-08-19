Tỷ giá USD hôm nay (19-8): Đồng USD đảo chiều tăng

Ông Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Hai, trước khi tiến hành đàm phán với lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Italy, Phần Lan, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ “hỗ trợ” châu Âu trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh vào thứ Hai vừa qua có thể dẫn tới cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cho rằng ông Putin cũng mong muốn chiến tranh sớm kết thúc.

Đồng đô la Mỹ tăng vào ngày thứ Hai khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine, trong bối cảnh giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tháng 9 trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày thứ Sáu.

Giới đầu tư cũng dồn sự chú ý vào bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming, nhằm tìm kiếm tín hiệu mới về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Trước đó, ông Powell cho biết ông không muốn hạ lãi suất chỉ dựa trên kỳ vọng rằng chính sách thuế quan của ông Trump sẽ làm lạm phát tăng trong mùa hè này.

Theo giới phân tích, ông Powell nhiều khả năng sẽ không đưa ra cam kết cứng rắn nào về chính sách tiền tệ trước khi có dữ liệu kinh tế tháng 8. Ông Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading (Chicago) nhận định: “Tôi không nghĩ ông ấy có thể phát biểu dứt khoát sau thời gian dài thận trọng. Tuy nhiên, thị trường lao động đang mở ra cơ hội rõ ràng. Nếu thị trường việc làm suy yếu, Fed có thể hành động mà không cần chờ tín hiệu từ lạm phát. Trong lịch sử, Fed thường cứng rắn về lạm phát nhưng lại phản ứng nhanh với thị trường lao động”. Ông cũng lưu ý rằng báo cáo việc làm gần nhất yếu hơn dự kiến, số liệu điều chỉnh cũng thấp hơn, khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy chỉ số niềm tin của các nhà xây dựng Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8, xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm rưỡi.

Trên thị trường tiền tệ, những kỳ vọng về việc Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa đã gây áp lực lên đồng USD. Đồng USD tăng 0,4% so với đồng yên lên 147,82 JPY, trong khi đồng euro giảm 0,3% xuống 1,1667 USD. Bảng Anh cũng suy yếu 0,35%, xuống mức 1,3504 USD.