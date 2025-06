Tỷ giá USD hôm nay (19-6): Đồng USD tăng sau quyết định của Fed

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, nhưng vẫn yếu hơn so với đồng yên Nhật, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất do bất ổn kinh tế và thuế quan tiếp tục làm ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng kinh tế.

Sau khi quyết định của Fed được công bố, thị trường tiếp tục tập trung vào cuộc giao tranh giữa Israel và Iran, điều đã khiến các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm các tài sản an toàn. Đồng USD đã trở lại vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, khi tăng khoảng 1% so với cả đồng yên Nhật và franc Thụy Sĩ kể từ thứ Năm tuần trước. Tuy nhiên, vào thứ Tư, đồng tiền Mỹ đã giảm nhẹ so với yên và franc, đồng thời giảm rõ rệt hơn so với euro và bảng Anh.

So với 6 loại tiền tệ lớn khác, đồng USD giảm khoảng 8% tính từ đầu năm đến nay. So với đồng yên, đồng USD giảm 0,06%, xuống còn 145,18 yên và tăng 0,36% so với franc Thụy Sĩ, lên 0,8190 franc.

Dữ liệu gần đây đã bắt đầu cho thấy tác động từ các quyết định thất thường của ông Trump đối với thương mại và thuế quan. Sự leo thang xung đột ở Trung Đông và giá dầu thô tăng vọt lên khoảng 75 USD/thùng càng làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn đối với các nhà hoạch định chính sách.

“Mặc dù không được đề cập một cách trực tiếp, nhưng những lo ngại về lạm phát do thuế quan và cú sốc giá dầu từ Trung Đông cũng là lý do khiến họ không cắt giảm lãi suất”, ông Phil Blancato, chiến lược gia trưởng thị trường tại Osaic cho biết. Tuy nhiên, ông Blancato cho rằng Fed đang “bỏ lỡ cơ hội khi không bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất".

Đồng USD dao động ở mức thấp hơn trong đầu ngày sau khi dữ liệu cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương Thụy Điển đã cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến, khiến đồng krona suy yếu so với đồng euro - đồng tiền này đã tăng 1% lên 11,0770 so với đồng krona.

Vào thứ Năm, Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Trung ương Anh và Norges Bank (Na Uy) sẽ công bố các quyết định về lãi suất của họ.