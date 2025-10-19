Tỷ giá USD hôm nay (19-10): Đồng USD kết thúc tuần ở thế phòng thủ

Trong tuần, các quan chức Fed thể hiện quan điểm ôn hòa trước những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang mất dần động lực tăng trưởng. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cho rằng, rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins nhận định lạm phát có xu hướng được kiểm soát tốt hơn, nhưng rủi ro suy yếu của thị trường lao động lại lớn hơn.

Áp lực đối với đồng USD gia tăng khi giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh tình trạng bế tắc về ngân sách khiến chính phủ liên bang phải đóng cửa kéo dài. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, càng làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường.

Trong tuần qua, đồng USD chủ yếu diễn biến theo chiều hướng suy yếu, rút khỏi mức cao nhất của tuần trước, khiến Chỉ số USD (DXY) giảm nhẹ và dao động quanh ngưỡng 98 điểm. Mặc dù nhận được một số lực hỗ trợ, song đồng bạc xanh vẫn bị kẹt trong xu thế đi ngang kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay.

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 17 mà chưa có tiến triển trong việc thông qua ngân sách tại Thượng viện, gây ra những hệ lụy đáng kể. Tình trạng này không chỉ làm suy yếu niềm tin của công chúng, gián đoạn việc công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, mà còn làm tăng thêm tính bất ổn trong định hướng chính sách của Fed.

Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm và vật liệu công nghệ cao. Washington cho rằng đây là động thái có chủ đích nhằm tác động tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xem xét áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Những diễn biến này đã khiến thị trường tài chính toàn cầu thêm phần lo ngại, làm suy yếu tâm lý đầu tư vào đồng bạc xanh.

Trên thị trường tiền tệ, cặp tỷ giá EUR/USD mở đầu tuần với xu hướng giảm nhẹ nhưng sau đó phục hồi, khi đồng EUR được hỗ trợ nhờ việc Chính phủ Pháp vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Cặp tiền này kết thúc tuần ở gần mức 1,1700 sau khi đạt đỉnh 1,1728.

Trong khi đó, cặp tỷ giá GBP/USD được hỗ trợ mạnh tại vùng 1,3250, phục hồi lên mức kháng cự 1,3500 nhờ đồng USD suy yếu.

Đồng yên Nhật (JPY) cũng ghi nhận đà tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn gia tăng. Cặp tỷ giá USD/JPY đã hình thành ngưỡng hỗ trợ vững tại 149,75.

Nhìn chung, trong tuần vừa qua, đồng USD vẫn chịu nhiều sức ép khi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed còn bất định, trong khi các yếu tố rủi ro như căng thẳng thương mại, nợ công gia tăng và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn bao phủ thị trường.