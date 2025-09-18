Tỷ giá USD hôm nay (18-9): Đồng USD biến động mạnh

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,39%, hiện ở mức 97,01.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch





Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR trước khi đảo chiều, tăng trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Động thái này, cùng với dự báo cho thấy sẽ còn hai lần cắt giảm tương tự tại hai cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay, cho thấy các quan chức Fed đã bắt đầu giảm bớt lo ngại rằng chính sách thương mại của chính quyền Mỹ sẽ làm gia tăng lạm phát kéo dài.

Các quan chức Fed dần đồng thuận với quan điểm rằng thuế quan của ông Trump chỉ tác động tạm thời đến lạm phát, và dự báo mới nhất phù hợp với nhận định này.

Đây là lần điều chỉnh đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kể từ tháng 12 năm ngoái, đưa lãi suất chính sách xuống phạm vi 4,00%–4,25%. Mặc dù mức cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được thị trường dự đoán rộng rãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai trước đó vẫn kêu gọi một mức cắt giảm “mạnh tay hơn”.