Tỷ giá USD hôm nay (18-9): Đồng USD biến động mạnh

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,39%, hiện ở mức 97,01.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng EUR trước khi đảo chiều, tăng trở lại trong phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Động thái này, cùng với dự báo cho thấy sẽ còn hai lần cắt giảm tương tự tại hai cuộc họp chính sách còn lại trong năm nay, cho thấy các quan chức Fed đã bắt đầu giảm bớt lo ngại rằng chính sách thương mại của chính quyền Mỹ sẽ làm gia tăng lạm phát kéo dài.
Các quan chức Fed dần đồng thuận với quan điểm rằng thuế quan của ông Trump chỉ tác động tạm thời đến lạm phát, và dự báo mới nhất phù hợp với nhận định này.
Đây là lần điều chỉnh đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kể từ tháng 12 năm ngoái, đưa lãi suất chính sách xuống phạm vi 4,00%–4,25%. Mặc dù mức cắt giảm 25 điểm cơ bản đã được thị trường dự đoán rộng rãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai trước đó vẫn kêu gọi một mức cắt giảm “mạnh tay hơn”.
Đồng USD đã tìm được hỗ trợ sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định Fed đang áp dụng phương châm “xem xét từng cuộc họp” đối với triển vọng lãi suất, đồng thời gọi động thái lần này là một đợt cắt giảm để quản trị rủi ro, nhấn mạnh không cần thiết phải điều chỉnh quá nhanh. Việc chuyển sang tốc độ cắt giảm đều đặn hơn nhận được sự ủng hộ từ Thống đốc Fed Christopher Waller và Phó chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman, những người được ông Trump bổ nhiệm và từng phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng 7.
Đồng EUR giảm 0,3% so với USD, xuống mức 1,18305 USD, sau khi từng vọt lên 1,19185 USD, mức cao nhất kể từ tháng 6-2021.
Với việc Fed chính thức cắt giảm lãi suất trở lại, nhiều nhà đầu tư dự báo đồng USD sẽ còn suy yếu thêm, nhưng các chuyên gia phân tích lưu ý điều này chưa hẳn chắc chắn.
“Một phần lý do tôi nghĩ đồng USD chưa chắc sẽ giảm sâu là bởi cần phải xét đến bức tranh tăng trưởng toàn cầu bên ngoài nước Mỹ”, ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Washington) cho biết. “Tăng trưởng toàn cầu hiện không mấy khả quan. Không phải các nền kinh tế khác đều đang bùng nổ”.
Cũng trong thứ Tư, đồng đô la Canada (CAD) giảm khoảng 0,2% so với USD sau khi Ngân hàng Trung ương Canada cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong ba năm là 2,5%, đúng như dự báo, với lý do thị trường việc làm yếu và áp lực lạm phát cơ bản giảm bớt.
Đồng bảng Anh tăng 0,08%, đạt 1,36575 USD, không xa mức cao nhất trong hai tháng rưỡi, sau khi dữ liệu lạm phát của Anh đúng như kỳ vọng.
So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,1%, lên 146,655 yên, trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào thứ Sáu, nơi dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất.
|Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 18-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.198 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.989 đồng - 26.407 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.147 đồng
|26.457 đồng
|Vietinbank
|26.010 đồng
|26.457 đồng
|BIDV
|26.177 đồng
|26.457 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 28.389 đồng - 31.378 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.466 đồng
|32.072 đồng
|Vietinbank
|30.387 đồng
|32.097 đồng
|BIDV
|30.861 đồng
|32.028 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 163 đồng - 181 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|173,69 đồng
|184,72 đồng
|Vietinbank
|176,00 đồng
|185,70 đồng
|BIDV
|177 đồng
|184,25 đồng
THÙY ANH