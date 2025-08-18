Tỷ giá USD hôm nay (18-8): Đồng USD tiếp tục chịu áp lực giảm?

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,84.
Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này
Trong tuần qua, chỉ số DXY ghi nhận mức giảm khoảng 0,4% so với rổ tiền tệ, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Hầu hết các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, lần đầu tiên trong năm nay, và có thể thực hiện thêm một đợt trước cuối năm. Quyết định này phản ánh lo ngại về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi lạm phát đang tăng trở lại dưới áp lực từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời số liệu tuyển dụng giảm cho thấy thị trường lao động yếu đi.
Ông Trump đã chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì sự do dự trong việc cắt giảm lãi suất. Tại cuộc họp vào tháng 7, đã xuất hiện sự khác biệt rõ rệt với quan điểm giữ lãi suất ổn định trong một số thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Cùng với những nghi ngờ dai dẳng về tính độc lập của Fed trước sự can thiệp chính trị và độ tin cậy giảm dần của các số liệu kinh tế, việc đưa ra dự báo với độ chắc chắn cao ngày càng trở nên khó khăn đối với các nhà kinh tế.
Tháng 8 thường không phải là thời điểm cho những thay đổi dự báo lớn. Nhiều người đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát và việc làm tiếp theo, cũng như bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên Jackson Hole tháng này, bài phát biểu cuối cùng của ông với tư cách là Chủ tịch Fed trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5 năm sau.
Các nhà kinh tế nhìn chung duy trì quan điểm thận trọng hơn so với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất, những người định giá gần như chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và khả năng cao về một đợt nữa, thậm chí có thể là đợt thứ ba trước cuối năm.
Hiện có 61% nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất xuống 4,00%-4,25% vào ngày 17-9, trong khi 42% còn lại tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.
Trong tuần này, đồng USD dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá, phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, mặc dù vẫn tồn tại những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến xu hướng này.
|Ảnh minh họa: vneconomy.vn/
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 18-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.249 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 24.037 đồng - 26.461 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.060 đồng
|26.450 đồng
|Vietinbank
|25.905 đồng
|26.445 đồng
|BIDV
|26.091 đồng
|26.451 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ ổn định ở mức: 27.947 đồng - 30.888 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.900 đồng
|31.477 đồng
|Vietinbank
|29.836 đồng
|31.546 đồng
|BIDV
|30.231 đồng
|31.472 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,58 đồng
|183,54 đồng
|Vietinbank
|174,48 đồng
|184,18 đồng
|BIDV
|175,42 đồng
|183,13 đồng
HUYỀN TRANG