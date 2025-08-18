Tỷ giá USD hôm nay (18-8): Đồng USD tiếp tục chịu áp lực giảm?

Ông Trump đã chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì sự do dự trong việc cắt giảm lãi suất. Tại cuộc họp vào tháng 7, đã xuất hiện sự khác biệt rõ rệt với quan điểm giữ lãi suất ổn định trong một số thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Hầu hết các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9, lần đầu tiên trong năm nay, và có thể thực hiện thêm một đợt trước cuối năm. Quyết định này phản ánh lo ngại về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi lạm phát đang tăng trở lại dưới áp lực từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời số liệu tuyển dụng giảm cho thấy thị trường lao động yếu đi.

Trong tuần qua, chỉ số DXY ghi nhận mức giảm khoảng 0,4% so với rổ tiền tệ, phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.

Cùng với những nghi ngờ dai dẳng về tính độc lập của Fed trước sự can thiệp chính trị và độ tin cậy giảm dần của các số liệu kinh tế, việc đưa ra dự báo với độ chắc chắn cao ngày càng trở nên khó khăn đối với các nhà kinh tế.

Tháng 8 thường không phải là thời điểm cho những thay đổi dự báo lớn. Nhiều người đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát và việc làm tiếp theo, cũng như bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên Jackson Hole tháng này, bài phát biểu cuối cùng của ông với tư cách là Chủ tịch Fed trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5 năm sau.

Các nhà kinh tế nhìn chung duy trì quan điểm thận trọng hơn so với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai lãi suất, những người định giá gần như chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và khả năng cao về một đợt nữa, thậm chí có thể là đợt thứ ba trước cuối năm.

Hiện có 61% nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất xuống 4,00%-4,25% vào ngày 17-9, trong khi 42% còn lại tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.

Trong tuần này, đồng USD dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá, phản ánh kỳ vọng của thị trường về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, mặc dù vẫn tồn tại những yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến xu hướng này.