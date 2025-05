Tỷ giá USD hôm nay (18-5): Đồng USD tiếp đà tăng 4 tuần liên tiếp

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 1,44%, đạt mức 101,78 khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm thời cắt giảm thuế quan đánh vào hàng hóa của nhau và xoa dịu lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể dẫn đến suy thoái toàn cầu. Cụ thể, Mỹ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong 90 ngày. Đổi lại, Trung Quốc giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% trong cùng thời gian trên. Các nhà giao dịch đã giảm kỳ vọng vào việc Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất khi triển vọng kinh tế được cải thiện sau thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ. Thị trường hiện đang đặt cược đợt cắt giảm đầu tiên ít nhất 25 điểm cơ bản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng diễn ra tại cuộc họp chính sách tháng 9 của Ngân hàng Trung ương, muộn hơn so với dự đoán tuần trước là vào tháng 7.

Đến ngày 15-5, chỉ số DXY phục hồi nhẹ với việc tăng 0,07%, đạt mức 101,02 khi các nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới cho thấy các cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục dịu đi. Trước tình hình căng thẳng thương mại đang dịu đi, theo dữ liệu của LSEG, thị trường đã giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, định giá 74% khả năng sẽ có đợt cắt giảm đầu tiên ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương. Một số công ty môi giới lớn, bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan và Barclays, gần đây đã thu hẹp dự báo suy thoái của Mỹ và quan điểm của họ về việc nới lỏng chính sách của Fed.

Tới ngày 16-5, đồng USD lại giảm 0,23%, xuống mức 100,81 sau một loạt dữ liệu kinh tế, bao gồm dữ liệu chi tiêu bán lẻ chậm lại vào tháng 4, khi triển vọng kinh tế không ổn định đã ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư. Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ đã tăng nhẹ 0,1% vào tháng trước sau mức tăng 1,7% vào tháng 3. Sự gia tăng trong tháng 3 một phần là do việc mua vào các mặt hàng như ô tô được đẩy nhanh trước thông báo áp thuế quan ngày 2-4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong một báo cáo riêng, Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,5% vào tháng 4. Chỉ số này bị kéo xuống do nhu cầu đi lại bằng đường hàng không và chỗ ở tại khách sạn giảm do chính sách thương mại của ông Trump.

Đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch bằng việc tăng 0,10%, đạt mức 100,98 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy giá nhập khẩu phục hồi, trong khi tâm lý người tiêu dùng vẫn ở mức thấp, khi lo ngại về thuế quan tăng vọt, đưa đồng USD vào đà tăng tuần thứ tư liên tiếp. Bộ Lao động Mỹ cho biết giá nhập khẩu tăng 0,1% vào tháng trước, sau khi giảm 0,4% vào tháng 3, do chi phí hàng hóa tăng mạnh hơn trong bối cảnh giá năng lượng rẻ hơn. Trong một cuộc thăm dò của Reuters, các nhà kinh tế đã dự báo giá nhập khẩu, không bao gồm thuế quan, sẽ giảm 0,4%.