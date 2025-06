Tỷ giá USD hôm nay (17-6): Đồng USD giảm nhẹ

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,14.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền trú ẩn an toàn như yên Nhật và franc Thụy Sĩ vào thứ hai, nhưng lại suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, khi các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc giao tranh giữa Israel và Iran, đồng thời chuẩn bị cho một tuần bận rộn với các cuộc họp của các ngân hàng trung ương.

Đồng USD, vốn từng được xem là nơi trú ẩn trong những thời điểm bất ổn địa chính trị hoặc kinh tế, gần đây đã tăng 0,38% lên mức 144,65 so với đồng yên Nhật sau khi có thời điểm tăng gần 0,4% vào thứ hai. Đồng euro tăng 0,23% lên mức 1,1576 so với đồng USD. Đồng bạc xanh cũng tăng giá so với franc Thụy Sĩ, lên mức 0,8136 so với đồng franc.