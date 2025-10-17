Tỷ giá USD hôm nay (17-10): Đồng USD hướng đến phiên giảm thứ ba liên tiếp

“Câu chuyện chủ đạo vẫn xoay quanh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung”, ông Matt Weller, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường tại StoneX, nhận định. “Có vẻ như Trung Quốc đang gia tăng sức ép trước cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump vào cuối tháng này. Câu hỏi then chốt là liệu đây chỉ là chiến thuật để giành lợi thế đàm phán, hay Bắc Kinh thực sự muốn từng bước tách rời khỏi Washington”.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch thứ Năm, hướng đến phiên giảm thứ ba liên tiếp so với các đồng tiền chủ chốt như EUR, yên Nhật và franc Thụy Sĩ, giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng và thị trường đang đánh giá các phát biểu từ giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,46%, hiện ở mức 98,34.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết, ông ủng hộ việc cắt giảm thêm lãi suất tại cuộc họp chính sách của Fed vào cuối tháng 10 này, do các số liệu về thị trường việc làm vẫn còn trái chiều. Trong khi đó, tân Thống đốc Stephen Miran tiếp tục nhấn mạnh lập trường ủng hộ lộ trình cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong năm 2025, so với quan điểm thận trọng của một số đồng nghiệp.

Báo cáo Beige Book của Fed không mang lại nhiều hỗ trợ cho đồng USD, cho thấy những dấu hiệu yếu đi của nền kinh tế, bao gồm tình trạng sa thải gia tăng và chi tiêu sụt giảm ở các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong nhiều tuần, với lợi suất kỳ hạn 10 năm chỉ nhỉnh hơn 4%, gây sức ép lên đồng USD, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại khả năng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài.

“Hiện chúng ta gần như đang trong trạng thái chờ đợi, đặc biệt khi chính phủ Mỹ được dự đoán có thể đóng cửa gần 40 ngày. Tác động kinh tế của việc này thường tăng theo cấp số nhân nếu kéo dài. Cộng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, điều này khiến giới đầu tư ở trong tình thế lúng túng khi phải đoán định hướng thị trường”, ông Weller nói thêm.

Tại châu Âu, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Quốc hội, giúp chính phủ mới của ông tạm thời trụ vững và có cơ hội trình dự toán ngân sách cho nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng EUR. Trước đó, ông Lecornu cam kết tạm đình chỉ kế hoạch cải cách hưu trí gây tranh cãi của Tổng thống Emmanuel Macron. Đồng EUR nhờ đó chạm mức cao nhất trong một tuần, tăng 0,36%, lên 1,1688 USD.

Tại Nhật Bản, ông Seiichi Shimizu, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho biết, cơ quan này phải hết sức thận trọng trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ, do có sự không chắc chắn về cách nền kinh tế sẽ phản ứng với môi trường lãi suất mới. Sau phát biểu này, đồng USD tiếp tục giảm so với yên Nhật, mất thêm 0,46%, xuống còn 151,35 yên.