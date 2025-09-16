Tỷ giá USD hôm nay (16-9): Đồng USD giảm khi giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, hiện ở mức 97,33.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch



Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi các nhà đầu tư chờ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần này, đồng thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đã hoàn toàn tính đến khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 16-9 và ngày 17-9, và khoảng 5% khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,2% còn 147,335 yên; trong khi đồng EUR tăng 0,3% lên 1,1771 USD.

Đồng USD đã ổn định trở lại kể từ sau cú sụt kỷ lục hồi đầu năm nay, nhưng nhiều nhà giao dịch ngoại hối vẫn cho rằng, đồng tiền này đang duy trì xu hướng giảm giá.