Tỷ giá USD hôm nay (16-9): Đồng USD giảm khi giới đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,22%, hiện ở mức 97,33.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi các nhà đầu tư chờ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần này, đồng thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi chính sách tiền tệ nới lỏng nhanh hơn. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đã hoàn toàn tính đến khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra vào ngày 16-9 và ngày 17-9, và khoảng 5% khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản.
So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,2% còn 147,335 yên; trong khi đồng EUR tăng 0,3% lên 1,1771 USD.
Đồng USD đã ổn định trở lại kể từ sau cú sụt kỷ lục hồi đầu năm nay, nhưng nhiều nhà giao dịch ngoại hối vẫn cho rằng, đồng tiền này đang duy trì xu hướng giảm giá.
Giới đầu tư sẽ chú ý tới “biểu đồ dot plot” dự báo lãi suất và những định hướng từ Chủ tịch Fed Jerome Powell để đánh giá mức độ và tốc độ nới lỏng tiếp theo. Các chuyên gia tại Nomura nhận định trong báo cáo hôm thứ Hai rằng: “Các dự báo kinh tế và cuộc họp báo có khả năng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một đợt cắt giảm "mang tính phòng ngừa", với tốc độ nới lỏng vẫn ở mức dần dần”.
Ngoài Fed, các nhà đầu tư cũng theo dõi các quyết định lãi suất trong tuần này tại Nhật Bản, Anh, Canada và Na Uy. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất, với trọng tâm của giới phân tích đặt vào kế hoạch của BoE trong việc làm chậm tốc độ cắt giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ, cũng như những phát biểu từ BoJ có thể hé lộ khả năng tăng lãi suất trong phần còn lại của năm.
Ngày thứ Hai, đồng EUR hầu như không bị ảnh hưởng bởi việc Fitch Ratings hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp vào cuối tuần trước, do lo ngại gánh nặng nợ công ngày càng tăng. Động thái này đã tước đi mức xếp hạng AA- của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro. Theo Nick Rees, Giám đốc nghiên cứu vĩ mô tại Monex Europe, việc hạ bậc này phần lớn đã được thị trường tính toán từ trước. Các chuyên gia phân tích cho rằng, mặc dù lo ngại tài khóa ở Pháp có thể hạn chế đà tăng của đồng EUR trong ngắn hạn, song khó có khả năng kéo đồng tiền này giảm mạnh.
Đồng bảng Anh (GBP) tăng 0,4% lên mức 1,3606 USD, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7.
|Ảnh minh họa. Ảnh: THX/TTXVN
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 16-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.216 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 24.006 đồng - 26.426 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.166 đồng
|26.476 đồng
|Vietinbank
|26.020 đồng
|26.476 đồng
|BIDV
|26.196 đồng
|26.476 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 28.089 đồng - 31.045 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.144 đồng
|31.733 đồng
|Vietinbank
|30.144 đồng
|31.854 đồng
|BIDV
|30.578 đồng
|31.732 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,57 đồng
|183,53 đồng
|Vietinbank
|174,78 đồng
|184,48 đồng
|BIDV
|175,96 đồng
|183,16 đồng
THÙY ANH