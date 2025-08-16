Tỷ giá USD hôm nay (16-8): Đồng USD giảm

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,42%, hiện ở mức 97,84.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm vào ngày thứ Sáu khi tuần giao dịch dày đặc dữ liệu khép lại, củng cố lập luận cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, trong bối cảnh giới giao dịch chờ đợi cuộc hội đàm tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đồng bạc xanh, vốn tăng mạnh trong phiên ngày thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 7 tăng vượt dự báo, đã xóa bỏ phần lớn mức tăng này trong phiên cuối tuần và hướng tới mức giảm 0,4% trong cả tuần so với rổ tiền tệ chủ chốt.

Ông Kyle Chapman, nhà phân tích thị trường ngoại hối tại Ballinger & Co ở London, nhận định: “Con số PPI hôm qua là một cú sốc, nhưng hiện vẫn thiếu bằng chứng thuyết phục cho thấy lạm phát tăng vọt do tác động từ thuế quan”. “Khi thị trường vẫn duy trì đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và sự chú ý chuyển sang Alaska, đồng USD sáng nay đang trả lại những gì đã tăng trước đó”, ông cho biết thêm.