Tỷ giá USD hôm nay (16-8): Đồng USD giảm

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,42%, hiện ở mức 97,84.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm vào ngày thứ Sáu khi tuần giao dịch dày đặc dữ liệu khép lại, củng cố lập luận cho khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, trong bối cảnh giới giao dịch chờ đợi cuộc hội đàm tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Đồng bạc xanh, vốn tăng mạnh trong phiên ngày thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 7 tăng vượt dự báo, đã xóa bỏ phần lớn mức tăng này trong phiên cuối tuần và hướng tới mức giảm 0,4% trong cả tuần so với rổ tiền tệ chủ chốt.
Ông Kyle Chapman, nhà phân tích thị trường ngoại hối tại Ballinger & Co ở London, nhận định: “Con số PPI hôm qua là một cú sốc, nhưng hiện vẫn thiếu bằng chứng thuyết phục cho thấy lạm phát tăng vọt do tác động từ thuế quan”. “Khi thị trường vẫn duy trì đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 9 và sự chú ý chuyển sang Alaska, đồng USD sáng nay đang trả lại những gì đã tăng trước đó”, ông cho biết thêm.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường tiền tệ hiện định giá 93% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Đây sẽ là lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay, và có thể là một lần nữa trước khi kết thúc năm, theo dự báo cơ sở của phần lớn các nhà kinh tế được Reuters khảo sát, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về "sức khỏe" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngày thứ Sáu, giới đầu tư theo dõi xem liệu cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin có đạt được tiến triển nào hướng tới một lệnh ngừng bắn tại Ukraine hay không.
“Dù bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin, tôi cho rằng kỳ vọng về tiến triển hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài là khá thấp. Điều này khiến rủi ro nghiêng về phía đồng USD suy yếu, nếu thị trường nhận được một bất ngờ tích cực”, ông Kyle Chapman nhận định.
Phần lớn các nhà phân tích dự đoán đồng EUR sẽ được hưởng lợi nếu đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tại Ukraine. Đồng tiền chung châu Âu phiên này tăng 0,5%, lên 1,1702 USD.
So với đồng yên, đồng USD giảm 0,4%, xuống 147,23 yên, sau khi Nhật Bản công bố số liệu tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến, cho thấy khối lượng xuất khẩu vẫn duy trì tốt bất chấp thuế quan mới của Mỹ. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hồi đầu tuần rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể đang “tụt lại phía sau” trong việc ứng phó rủi ro lạm phát, cũng là một lực đẩy cho đồng yên tuần này.
Đồng bảng Anh tăng so với USD và hướng tới tuần tăng giá, nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và quyết định cắt giảm lãi suất theo hướng “diều hâu” của Ngân hàng Trung ương Anh. Bảng Anh chốt phiên tăng 0,2%, ở mức 1,35520 USD, nâng mức tăng cả tuần lên 0,7%.
|Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 16-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.249 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.037 đồng - 26.461 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.060 đồng
|26.450 đồng
|Vietinbank
|25.905 đồng
|26.445 đồng
|BIDV
|26.091 đồng
|26.451 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.947 đồng - 30.888 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.900 đồng
|31.477 đồng
|Vietinbank
|29.836 đồng
|31.546 đồng
|BIDV
|30.231 đồng
|31.472 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|172,58 đồng
|183,54 đồng
|Vietinbank
|174,48 đồng
|184,18 đồng
|BIDV
|175,42 đồng
|183,13 đồng
HUYỀN TRANG