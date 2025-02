Tỷ giá USD hôm nay (16-2): Đồng USD xác lập đà giảm tuần mạnh

Chủ tịch Powell cho biết trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện rằng, quan điểm về lãi suất phản ánh nền kinh tế Mỹ đang ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Sang ngày 13-2, chỉ số DXY quay đầu tăng 0,04%, đạt mức 107,97, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, với nỗ lực kiềm chế lạm phát. Giá tiêu dùng của Mỹ đạt mức tăng mạnh nhất trong hơn một năm, khi người dân Mỹ phải đối mặt với mức chi phí cao hơn cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng chính tăng 0,5% vào tháng 1, trong khi chỉ số cốt lõi tăng 0,4%, cao hơn so với dự kiến. Trước đó, cả hai con số này được kỳ vọng sẽ tăng 0,3%. Con số này đưa mức tăng giá tiêu dùng chính lên 3,0% trong năm, cao hơn so với mức kỳ vọng tăng 2,9%, trong khi giá cốt lõi tăng với tốc độ hằng năm là 3,3%, cao hơn so với dự đoán của các nhà kinh tế (tăng 3,1%).

Dẫu vậy, đến ngày 14-2, đồng USD một lần nữa giảm 0,87%, xuống mức 107,07, trong bối cảnh bản báo cáo giá sản xuất của tháng 1 chỉ ra lạm phát giảm ở mức thấp hơn, đặc biệt là sau khi Nhà Trắng tuyên bố chưa áp dụng ngay chính sách thuế quan đối với các quốc gia khác. Dữ liệu giá sản xuất công bố ngày 13-2 cho thấy chỉ số PCE cốt lõi tháng 1, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, có khả năng thấp hơn dự kiến, bất chấp dữ liệu giá sản xuất tăng cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế.

Cuối cùng, đồng bạc xanh chốt tuần giao dịch bằng việc giảm 0,52%, xuống mức 106,79, sau khi Tổng thống Donald Trump trì hoãn việc áp dụng thuế quan thương mại, cùng với sự lạc quan về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trong tương lai gần, đã khiến đồng tiền chung châu Âu tăng giá.