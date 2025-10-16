Tỷ giá USD hôm nay (16-10): Đồng USD giảm giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

16/10/2025 06:42

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.114 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 98,67.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch  

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới  

Đồng USD giảm giá so với đồng EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch thứ Tư, khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giới giao dịch theo dõi chặt chẽ các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất sắp tới, trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, khiến việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn.

Đồng USD mất giá 0,39% xuống còn 151,24 yên và giảm 0,49% so với franc Thụy Sĩ, ở mức 0,797, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp so với cả hai đồng tiền trú ẩn an toàn này.

Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, cho rằng đây là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại ForexLive nhận định: “Thị trường cho thấy khả năng đáng kể trong việc bỏ qua các tin tức tiêu cực liên quan đến thương mại, và niềm tin vẫn khá vững chắc rằng Mỹ và Trung Quốc cuối cùng sẽ tìm được cách tiến tới một thỏa thuận”. 

Báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố cùng ngày cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ hầu như không thay đổi, trong khi thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, các dấu hiệu yếu đi đã bắt đầu xuất hiện, bao gồm tình trạng sa thải gia tăng và người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập trung bình, thấp đang thắt chặt chi tiêu.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, cho rằng thị trường lao động Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng “tuyển dụng thấp, sa thải thấp”. Ông nói thêm rằng việc thiếu vắng dữ liệu kinh tế chính thức do chính phủ đóng cửa hiện chưa cản trở các nhà hoạch định chính sách trong việc đánh giá triển vọng kinh tế, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 28 đến 29-10, tiếp theo là một đợt giảm nữa vào tháng 12 và thêm ba lần cắt giảm trong năm tới.

Đồng EUR tăng 0,35% lên 1,1646 USD, nối tiếp mức tăng 0,3% trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đề xuất của chính phủ Pháp về việc tạm dừng kế hoạch cải cách hưu trí mang tính bước ngoặt.

Đồng đô la New Zealand nhích nhẹ 0,1% lên 0,5721 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tháng là 0,56839 USD vào hôm thứ Ba. Trong khi đó, đồng đô la Australia tăng 0,39% lên 0,651 USD, phục hồi sau khi giảm 0,5% trong phiên trước, khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 22-8 là 0,64405 USD.

 Ảnh minh họa: Ảnh: THX/TTXVN

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 16-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.114 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.909 đồng - 26.319 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.129 đồng
26.369 đồng
Vietinbank
25.980 đồng
26.369 đồng
BIDV
26.166 đồng
26.369 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.697 đồng - 30.613 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.834 đồng
31.407 đồng
Vietinbank
29.781 đồng
31.501 đồng
BIDV
30.254 đồng
31.407 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
168,36 đồng
179,06 đồng
Vietinbank
168,66 đồng
180,16 đồng
BIDV
171,14 đồng
178,52 đồng

HUYỀN TRANG

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-16-10-dong-usd-giam-giua-cang-thang-thuong-mai-my-trung-866571
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-16-10-dong-usd-giam-giua-cang-thang-thuong-mai-my-trung-866571
              • Mặc định

