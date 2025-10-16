Tỷ giá USD hôm nay (16-10): Đồng USD giảm giữa căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Đồng USD mất giá 0,39% xuống còn 151,24 yên và giảm 0,49% so với franc Thụy Sĩ, ở mức 0,797, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp so với cả hai đồng tiền trú ẩn an toàn này.

Giới giao dịch theo dõi chặt chẽ các phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell để tìm manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất sắp tới, trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa, khiến việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng bị trì hoãn.

Đồng USD giảm giá so với đồng EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch thứ Tư, khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,38%, hiện ở mức 98,67.

Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc mở rộng đáng kể các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, cho rằng đây là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại ForexLive nhận định: “Thị trường cho thấy khả năng đáng kể trong việc bỏ qua các tin tức tiêu cực liên quan đến thương mại, và niềm tin vẫn khá vững chắc rằng Mỹ và Trung Quốc cuối cùng sẽ tìm được cách tiến tới một thỏa thuận”.

Báo cáo Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố cùng ngày cho thấy hoạt động kinh tế của Mỹ hầu như không thay đổi, trong khi thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, các dấu hiệu yếu đi đã bắt đầu xuất hiện, bao gồm tình trạng sa thải gia tăng và người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập trung bình, thấp đang thắt chặt chi tiêu.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, cho rằng thị trường lao động Mỹ vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng “tuyển dụng thấp, sa thải thấp”. Ông nói thêm rằng việc thiếu vắng dữ liệu kinh tế chính thức do chính phủ đóng cửa hiện chưa cản trở các nhà hoạch định chính sách trong việc đánh giá triển vọng kinh tế, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 28 đến 29-10, tiếp theo là một đợt giảm nữa vào tháng 12 và thêm ba lần cắt giảm trong năm tới.

Đồng EUR tăng 0,35% lên 1,1646 USD, nối tiếp mức tăng 0,3% trong phiên trước đó, được hỗ trợ bởi đề xuất của chính phủ Pháp về việc tạm dừng kế hoạch cải cách hưu trí mang tính bước ngoặt.