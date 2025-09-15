Tỷ giá USD hôm nay (15-9): Đồng USD sẽ tiếp tục giảm?

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,62.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch
Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này
Trong tuần qua, đồng USD và chỉ số DXY chịu áp lực giảm mạnh khi dữ liệu lao động Mỹ yếu làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các yếu tố chính trị toàn cầu cũng tác động đến biến động của đồng bạc xanh: tại Nhật Bản, việc Thủ tướng Ishiba từ chức khiến đồng yên suy yếu, tạo lực đỡ nhất thời cho USD/JPY nhưng không đủ giúp chỉ số DXY phục hồi; tại Pháp, Thủ tướng Bayrou đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm, càng làm gia tăng sự thận trọng của nhà đầu tư.
Tuy nhiên, nhìn tổng thể, xu hướng chủ đạo vẫn là đồng USD giảm giá so với đồng EUR và bảng Anh, trong khi triển vọng trung hạn càng thêm bi quan khi nhiều chuyên gia nhấn mạnh rủi ro từ thâm hụt kép (tài khóa và thương mại), đà yếu của thị trường lao động và khả năng các quỹ toàn cầu tái cân bằng danh mục, giảm tỷ trọng USD. Kết thúc tuần, chỉ số DXY duy trì xu hướng đi xuống, phản ánh kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách và sự suy giảm niềm tin của thị trường vào sức mạnh đồng bạc xanh.
Trong tuần này, đồng USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm khi thị trường tài chính toàn cầu gần như đã định giá cho kịch bản Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách từ ngày 16 đến 17-9. Sau báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với dự báo, cùng với dữ liệu giá sản xuất (PPI) bất ngờ sụt giảm, kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất đã trở nên rõ ràng hơn. Phần lớn giới phân tích nhận định mức cắt giảm sẽ là 25 điểm cơ bản, nhưng một số tổ chức, trong đó có Standard Chartered, thậm chí không loại trừ khả năng Fed mạnh tay hạ tới 50 điểm cơ bản nếu các số liệu kinh tế tiếp theo tiếp tục gây thất vọng.
Trong bối cảnh đó, lợi suất thực của USD có nguy cơ thu hẹp, làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh trong mắt giới đầu tư quốc tế. Nhìn chung, kịch bản cơ bản vẫn là USD suy yếu trong tuần này, phản ánh cả yếu tố kinh tế trong nước lẫn sự dịch chuyển kỳ vọng chính sách tiền tệ toàn cầu.
|Ảnh minh họa: Reuters
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15-9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.216 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.006 đồng - 26.426 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.166 đồng
|26.476 đồng
|Vietinbank
|26.030 đồng
|26.476 đồng
|BIDV
|26.208 đồng
|26.476 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 28.092 đồng - 31.049 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|30.174 đồng
|31.765 đồng
|Vietinbank
|30.068 đồng
|31.778 đồng
|BIDV
|30.570 đồng
|31.712 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 163 đồng - 180 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|173,05 đồng
|184,04 đồng
|Vietinbank
|174,33 đồng
|184,03 đồng
|BIDV
|176,05 đồng
|183,17 đồng
HUYỀN TRANG