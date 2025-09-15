Tỷ giá USD hôm nay (15-9): Đồng USD sẽ tiếp tục giảm?

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở mức 97,62.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Trong tuần qua, đồng USD và chỉ số DXY chịu áp lực giảm mạnh khi dữ liệu lao động Mỹ yếu làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Các yếu tố chính trị toàn cầu cũng tác động đến biến động của đồng bạc xanh: tại Nhật Bản, việc Thủ tướng Ishiba từ chức khiến đồng yên suy yếu, tạo lực đỡ nhất thời cho USD/JPY nhưng không đủ giúp chỉ số DXY phục hồi; tại Pháp, Thủ tướng Bayrou đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm, càng làm gia tăng sự thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, xu hướng chủ đạo vẫn là đồng USD giảm giá so với đồng EUR và bảng Anh, trong khi triển vọng trung hạn càng thêm bi quan khi nhiều chuyên gia nhấn mạnh rủi ro từ thâm hụt kép (tài khóa và thương mại), đà yếu của thị trường lao động và khả năng các quỹ toàn cầu tái cân bằng danh mục, giảm tỷ trọng USD. Kết thúc tuần, chỉ số DXY duy trì xu hướng đi xuống, phản ánh kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách và sự suy giảm niềm tin của thị trường vào sức mạnh đồng bạc xanh.