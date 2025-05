Tỷ giá USD hôm nay (15-5): Đồng USD phục hồi nhẹ

“Rõ ràng là mọi thứ vẫn tập trung khá nhiều vào thương mại những ngày này, đó vẫn là chất xúc tác lớn thúc đẩy mọi thứ”, Brad Bechtel, Giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, Mỹ cho biết.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,07%, đạt mức 101,02.

“Vẫn còn rất nhiều biến động trên thị trường tiền tệ, nhưng đồng bạc xanh vẫn sẽ có xu hướng phục hồi và sau đó quay đầu giảm trở lại.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,06%, xuống mức 1,1177 USD.

Các nhà đầu tư cũng phân tích sự kiện Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Ji-young đã gặp ông Robert Kaproth, Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ ngày 5-5 để thảo luận về thị trường ngoại hối, sự kiện đã đẩy đồng USD xuống mức thấp nhất trong một tuần so với đồng won của Hàn Quốc. Đồng won tăng 0,84% so với đồng bạc xanh trong phiên giao dịch vừa qua, đạt mức 1.402,66. So với đồng yên Nhật, đồng USD đã giảm 0,52%, xuống mức 146,71 sau khi giảm tới 1,2% trong phiên.

Trước tình hình căng thẳng thương mại đang dịu đi, theo dữ liệu của LSEG, thị trường đã giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, định giá 74% khả năng sẽ có đợt cắt giảm đầu tiên ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng Trung ương.

Một số công ty môi giới lớn, bao gồm Goldman Sachs, JPMorgan và Barclays, gần đây đã thu hẹp dự báo suy thoái của Mỹ và quan điểm của họ về việc nới lỏng chính sách của Fed.

Chủ tịch Fed bang Chicago Austan Goolsbee cho biết, dữ liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng ở mức vừa phải trong tháng 4 không nhất thiết phản ánh tác động của việc tăng thuế nhập khẩu của Mỹ và Fed vẫn cần thêm dữ liệu để xác định hướng đi của giá cả và nền kinh tế.