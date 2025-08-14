Tỷ giá USD hôm nay (14-8): Đồng USD tiếp tục suy yếu

14/08/2025 07:00

Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 14-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.247 đồng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,79.

 Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch  

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Tư, một ngày sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép kêu gọi giảm lãi suất, góp phần thúc đẩy đà bán tháo.

Theo số liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng nhẹ, đúng như dự báo, khi tác động từ các đợt áp thuế diện rộng của ông Trump lên giá hàng hóa đến nay vẫn ở mức hạn chế.

Trong ngày thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi một “loạt đợt cắt giảm lãi suất” và cho rằng Fed có thể khởi động quá trình nới lỏng chính sách bằng một đợt giảm 50 điểm cơ bản.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hạ lãi suất sớm hơn, đã tiếp tục gia tăng áp lực lên ngân hàng trung ương.

“Tôi cho rằng hiện đang có áp lực chính trị đáng kể từ Washington đối với Fed để sớm hành động về lãi suất”, ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng ngoại hối của Scotiabank, nhận định.

Ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho biết Fed đang cố gắng xác định liệu các mức thuế quan sẽ chỉ khiến lạm phát tăng tạm thời hay kéo dài hơn.

Đợt suy yếu mới đây của đồng USD đang đe dọa xóa bỏ phần phục hồi ngắn ngủi kể từ đầu tháng 7, sau khi đồng bạc xanh đã mất khoảng 10% trong nửa đầu năm nay. “Chúng ta vẫn chưa chứng kiến đủ sức mạnh để đồng USD phát tín hiệu đảo chiều khỏi xu hướng giảm giá khá rõ rệt hiện nay”, ông Shaun Osborne cho biết.

Đồng USD yếu đã hỗ trợ đồng EUR và bảng Anh. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,2% lên 1,1698 USD, có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 28-7. Tương tự, đồng bảng Anh tăng 0,5% lên 1,3567 USD, cũng chạm mức cao nhất kể từ ngày 24-7.

Thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu, song tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, theo số liệu công bố hôm thứ Ba, phản ánh lý do Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tỏ ra thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất.

Đồng đô la Australia tăng 0,2% lên 0,6541 USD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,3% lên 0,5973 USD. Trước đó, hôm thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã hạ lãi suất đúng như dự báo và phát tín hiệu có thể cần tiếp tục nới lỏng chính sách để đạt mục tiêu về lạm phát và việc làm, trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế đang chững lại.

Ảnh minh họa: cafef.vn 

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 14-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.247 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 24.031 đồng - 26.455 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
26.060 đồng
26.450 đồng
Vietinbank
25.920 đồng
26.460 đồng
BIDV
26.090 đồng
26.450 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.865 đồng - 30.798 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
29.885 đồng
31.460 đồng
Vietinbank
29.938 đồng
31.648 đồng
BIDV
30.259 đồng
31.500 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
171,55 đồng
182,45 đồng
Vietinbank
174,23 đồng
183,93 đồng
BIDV
174,53 đồng
182,21 đồng

HUYỀN TRANG

Theo www.qdnd.vn
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-14-8-dong-usd-tiep-tuc-suy-yeu-841285
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ty-gia-usd-hom-nay-14-8-dong-usd-tiep-tuc-suy-yeu-841285
              • Mặc định

