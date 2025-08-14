Tỷ giá USD hôm nay (14-8): Đồng USD tiếp tục suy yếu

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,32%, hiện ở mức 97,79.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày thứ Tư, một ngày sau khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép kêu gọi giảm lãi suất, góp phần thúc đẩy đà bán tháo.

Theo số liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 tăng nhẹ, đúng như dự báo, khi tác động từ các đợt áp thuế diện rộng của ông Trump lên giá hàng hóa đến nay vẫn ở mức hạn chế.

Trong ngày thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi một “loạt đợt cắt giảm lãi suất” và cho rằng Fed có thể khởi động quá trình nới lỏng chính sách bằng một đợt giảm 50 điểm cơ bản.