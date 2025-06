Tỷ giá USD hôm nay (14-6): Đồng USD tăng giá do căng thẳng Trung Đông leo thang

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,22%, hiện ở mức 98,14.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chính, bao gồm euro và yên Nhật, khi các thị trường tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Đồng USD tăng 0,3% lên mức 143,88 so với yên Nhật và tăng 0,1% lên 0,8110 so với franc Thụy Sĩ, với đồng bạc xanh đang trên đà chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp so với các đồng tiền trú ẩn an toàn.Tuy vậy, đồng USD vẫn đang hướng đến mức giảm hàng tuần so với cả yên Nhật và franc Thụy Sĩ, trong bối cảnh thị trường lo ngại về các mức thuế quan do ông Trump đề xuất. Đồng bạc xanh đã giảm gần 1% so với yên Nhật, đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 5.