Tỷ giá USD hôm nay (14-10): Đồng USD tăng giá khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, hiện ở mức 99,25.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi giọng điệu, góp phần làm dịu bớt căng thẳng thương mại âm ỉ giữa Washington và Bắc Kinh.
Đồng bạc xanh mạnh lên 0,61%, đạt 0,804 so với franc Thụy Sĩ, phục hồi sau phiên trước đó khi ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.
Phát biểu này từng gợi lại ký ức không mấy dễ chịu về “Ngày Giải phóng” hồi tháng Tư, khi ông Trump tung ra loạt thuế quan quy mô lớn, gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử vào cuối tuần trước.
Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp, New Jersey, nhận định: “Thông thường, đồng USD sẽ tăng giá khi thị trường xuất hiện tâm lý tránh rủi ro hoặc có biến động căng thẳng trên các loại tài sản. Tuy nhiên, cũng như hồi tháng Tư, điều ngược lại đã xảy ra bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác, trong trường hợp này là Trung Quốc. Mỗi khi kịch bản như vậy tái diễn, nhà đầu tư lại có xu hướng bán ra đồng USD”.
Sau khi công bố mức thuế 100% vào thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát đi thông điệp dịu giọng vào Chủ nhật: “Đừng lo lắng về Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng quanh các biện pháp thuế quan và kiểm soát xuất khẩu.
Ông Thierry Wizman, Chiến lược gia toàn cầu về ngoại hối và lãi suất tại Macquarie Group, nhận định trong một bản ghi chú gửi nhà đầu tư rằng, căng thẳng thương mại có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp sắp tới.
“Nếu nguy cơ tái áp thuế cao vẫn tồn tại vào ngày 29-10, điều đó sẽ khiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) khó có thể yên tâm, nhất là khi lạm phát tại Mỹ vẫn còn dai dẳng. Trong trường hợp đó, Fed có thể do dự trong việc cắt giảm lãi suất, hoặc nếu có, sẽ thực hiện một đợt cắt mang tính "diều hâu" hơn”, ông Wizman cho biết.
Tại châu Âu, thị trường phản ứng khá thờ ơ trước thông báo của Điện Élysée về việc Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu công bố danh sách nội các mới hôm Chủ nhật, trong đó Bộ trưởng Tài chính Roland Lescure, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, được tái bổ nhiệm.
Đồng EUR giảm 0,4%, xuống còn 1,1571 USD, sau khi đã tăng so với đồng bạc xanh trong phiên trước. So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,81%, lên 152,36 yên. Phiên giao dịch tại Nhật Bản khá trầm lắng do thị trường nước này nghỉ lễ.
Đồng đô la Australia thường hưởng lợi trong bối cảnh tâm lý “ưa rủi ro”, tăng 0,7%, đạt 0,6514 USD, trở thành một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất so với đồng USD trong ngày thứ Hai.
Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,18%, còn 1,3334 USD. Đồng USD cũng giảm 0,14%, xuống 7,137 so với nhân dân tệ.
|Ảnh minh họa: vietnamfinance.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 14-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.112 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.907 đồng - 26.317 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.117 đồng
|26.367 đồng
|Vietinbank
|25.990 đồng
|26.367 đồng
|BIDV
|26.157 đồng
|26.367 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 27.709 đồng - 30.626 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.787 đồng
|31.358 đồng
|Vietinbank
|29.623 đồng
|31.343 đồng
|BIDV
|30.205 đồng
|31.365 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|167,05 đồng
|177,66 đồng
|Vietinbank
|167,73 đồng
|179,23 đồng
|BIDV
|170,22 đồng
|177,62 đồng
HUYỀN TRANG