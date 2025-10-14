Tỷ giá USD hôm nay (14-10): Đồng USD tăng giá khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,28%, hiện ở mức 99,25.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi giọng điệu, góp phần làm dịu bớt căng thẳng thương mại âm ỉ giữa Washington và Bắc Kinh.

Đồng bạc xanh mạnh lên 0,61%, đạt 0,804 so với franc Thụy Sĩ, phục hồi sau phiên trước đó khi ông Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Phát biểu này từng gợi lại ký ức không mấy dễ chịu về “Ngày Giải phóng” hồi tháng Tư, khi ông Trump tung ra loạt thuế quan quy mô lớn, gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử vào cuối tuần trước.

Ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp, New Jersey, nhận định: “Thông thường, đồng USD sẽ tăng giá khi thị trường xuất hiện tâm lý tránh rủi ro hoặc có biến động căng thẳng trên các loại tài sản. Tuy nhiên, cũng như hồi tháng Tư, điều ngược lại đã xảy ra bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác, trong trường hợp này là Trung Quốc. Mỗi khi kịch bản như vậy tái diễn, nhà đầu tư lại có xu hướng bán ra đồng USD”.