Tỷ giá USD hôm nay (13-9): Đồng USD tăng nhẹ

Đồng bạc xanh tăng 0,2%, lên 147,53 yên, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Trước đó trong phiên, đồng USD đã khởi sắc sau khi Mỹ và Nhật Bản đưa ra tuyên bố chung khẳng định tỷ giá hối đoái cần được quyết định theo cơ chế thị trường, đồng thời nhấn mạnh sự biến động quá mức và những biến động hỗn loạn trên thị trường tiền tệ là điều không mong muốn.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, một ngày sau khi chịu áp lực bởi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt và lạm phát nhích lên khiêm tốn. Thị trường hiện hướng sự chú ý đến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, nơi được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất sau khoảng 9 tháng tạm dừng.

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,09%, hiện ở mức 97,62.

“Bức tranh tổng thể vẫn khá tiêu cực đối với đồng USD xét trên nhiều khía cạnh”, ông Velis nhận định. “Thứ nhất, Fed đã bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Thứ hai, chúng tôi vẫn thấy hành vi phòng hộ rủi ro diễn ra: Nhà đầu tư nước ngoài mua tài sản Mỹ nhưng đồng thời bán USD để phòng ngừa, điều này sẽ tiếp tục tạo áp lực lên đồng bạc xanh”.

Dữ liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng của Mỹ giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 9 cũng phần nào đè nặng lên đồng USD. Đại học Michigan cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm xuống 55,4 trong tháng này, mức thấp nhất kể từ tháng 5, từ mức 58,2 cuối tháng 8. Khảo sát của Reuters trước đó dự báo chỉ số sẽ đạt 58,0, gần như không thay đổi so với tháng trước.

“Nếu Fed thực hiện đợt cắt giảm lãi suất như kỳ vọng rộng rãi vào tuần tới và phát tín hiệu về các đợt cắt giảm tiếp theo, doanh nghiệp có thể lạc quan rằng họ sẽ có cơ hội lấy lại biên lợi nhuận đã mất vì thuế quan, từ đó tăng khả năng mở rộng tuyển dụng”, ông Tom Simons, kinh tế trưởng Mỹ tại Jefferies, viết trong một email sau khi dữ liệu được công bố.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR đi ngang ở mức 1,1736 USD sau khi tăng trong phiên trước, khi giới đầu tư hạn chế đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất nữa từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), với xác suất chưa đến 50%. ECB hôm thứ Năm quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2% trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định khu vực đồng EUR đang ở trong “vị thế thuận lợi” và rủi ro đối với kinh tế đã cân bằng hơn so với trước.

Đối với các đồng tiền khác, đồng bảng Anh gần như không thay đổi, ở mức 1,3564 USD, sau khi dữ liệu cho thấy kinh tế Anh đình trệ trong tháng 7, trong khi đồng đô la Úc giảm nhẹ xuống 0,6651 USD, chỉ thấp hơn không đáng kể so với đỉnh 10 tháng.