Tỷ giá USD hôm nay (13-8): Đồng USD trượt giá

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, hiện ở mức 98,05.
|Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch
Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới
Đồng USD giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới.
Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% sau khi tăng 0,3% trong tháng 6.
“Lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách linh hoạt ứng phó trước những dấu hiệu suy yếu ban đầu của thị trường lao động”, ông Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay, nhận định. “Chủ tịch Powell nên đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi ông phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 21”, ông nói thêm, đề cập đến Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole của Fed diễn ra cuối tháng này.
Trước đó, thị trường tiền tệ gần như đi ngang khi kỳ vọng rằng số liệu lạm phát vừa phải có thể củng cố dự báo Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng tới, đặc biệt sau báo cáo việc làm kém tích cực tuần trước.
“Nếu Fed tiến hành cắt giảm lãi suất liên tiếp, chênh lệch lãi suất chính sách với các nước khác có thể nhanh chóng thu hẹp”, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại Forex.com, cho biết.
Đồng USD giảm 0,25% xuống 147,77 so với đồng yên Nhật và giảm 0,71% xuống 0,807 so với đồng franc Thụy Sĩ. Đồng euro tăng 0,53% so với đồng USD ở mức 1,1675 USD.
Ông Schamotta nhận định, khi tác động của thuế quan lên tăng trưởng toàn cầu vẫn chưa rõ ràng, việc dự đoán diễn biến của đồng USD từ nay đến cuối năm sẽ rất khó khăn. “Triển vọng đầu mùa thu vẫn cực kỳ khó đoán, nếu xuất hiện thêm bằng chứng về sự suy giảm kinh tế toàn cầu, đồng đô la có thể nhanh chóng lấy lại sức mạnh”, ông nói.
Trong khi đó, bảng Anh tăng 0,5% so với USD lên 1,3495 USD sau khi dữ liệu cho thấy thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu nhưng với tốc độ chậm hơn, trong khi tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, yếu tố khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thận trọng trong việc hạ lãi suất. Tuần trước, Ngân hàng Anh (BoE) đã cắt giảm lãi suất chuẩn 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4% sau cuộc bỏ phiếu cân bằng giữa các thành viên của ủy ban chính sách tiền tệ, những người cũng đồng ý rằng rủi ro của vòng xoáy tăng lương và giá cả vẫn còn hiện hữu.
Đồng đô la Australia ban đầu giảm sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm do lạm phát chậm lại và thị trường lao động nới lỏng, nhưng vẫn thận trọng về khả năng nới lỏng tiếp. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng USD đã giúp đồng AUD phục hồi, tăng 0,3% lên 0,653 USD.
|Ảnh minh họa: baolamdong.vn
Tỷ giá USD trong nước hôm nay
Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.243 đồng.
* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24.031 đồng - 26.455 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá USD
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|26.060 đồng
|26.450 đồng
|Vietinbank
|26.085 đồng
|26.445 đồng
|BIDV
|26.070 đồng
|26.430 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 27.865 đồng - 30.798 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá EUR
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|29.741 đồng
|31.310 đồng
|Vietinbank
|30.051 đồng
|31.306 đồng
|BIDV
|30.070 đồng
|31.304 đồng
* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.
Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|Tỷ giá yên Nhật
|Mua vào
|Bán ra
|Vietcombank
|170,96 đồng
|181,82 đồng
|Vietinbank
|173,48 đồng
|181,48 đồng
|BIDV
|173,7 đồng
|181,37 đồng
THÙY ANH