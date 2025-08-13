Tỷ giá USD hôm nay (13-8): Đồng USD trượt giá

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%, hiện ở mức 98,05.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD giảm trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 7, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất vào tháng tới.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% sau khi tăng 0,3% trong tháng 6.

“Lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách linh hoạt ứng phó trước những dấu hiệu suy yếu ban đầu của thị trường lao động”, ông Karl Schamotta, Giám đốc chiến lược thị trường tại Corpay, nhận định. “Chủ tịch Powell nên đưa ra khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi ông phát biểu tại hội nghị Jackson Hole vào ngày 21”, ông nói thêm, đề cập đến Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole của Fed diễn ra cuối tháng này.