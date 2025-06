Tỷ giá USD hôm nay (13-6): Đồng USD tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,78%, xuống mức 97,85.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Đồng USD tiếp tục ghi nhận đà giảm mạnh trên thị trường tài chính toàn cầu, chịu ảnh hưởng từ một loạt các yếu tố vĩ mô: Kỳ vọng Fed giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, dữ liệu lạm phát tại Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, cũng như diễn biến trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Ngược lại, đồng EUR tăng vọt lên mức cao nhất gần bốn năm so với đồng USD. Đồng bạc xanh cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong khoảng một tuần so với đồng yên.

Các nhà đầu tư cũng đã đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một số nhân sự Mỹ đang được điều chuyển ra khỏi Trung Đông vì "nơi đó có thể trở nên nguy hiểm", đồng thời khẳng định Washington sẽ không cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Sự kết hợp giữa căng thẳng leo thang tại Trung Đông và lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung đã thúc đẩy dòng tiền chảy vào tài sản an toàn.