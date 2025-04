Tỷ giá USD hôm nay (13-4): Đồng USD trải qua phiên tuần 'đỏ lửa'

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD tăng 0,45%, đạt mức 103,47 khi lo ngại về suy thoái toàn cầu gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan toàn diện đối với các đối tác thương mại. Ngược lại, Ủy ban châu Âu đã đề xuất áp thuế 25% đối với một loạt hàng hóa của Mỹ vào ngày 7-4 để đáp trả chính sách thuế quan của ông Donald Trump đối với thép và nhôm. Trong khi đó, đồng bảng Anh đã chạm mức thấp nhất trong một tháng ở mức 1,27125 USD và chốt phiên giao dịch giảm 1,3% so với đồng bạc xanh. Mặc dù đồng USD thường được biết đến là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng nó đang dần mất vị thế sau những vấn đề xoay quanh chính sách thuế quan cũng như lo ngại về tác động của chúng đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Sau khi giữ nguyên vào ngày 10-4, chỉ số DXY lại tiếp tục lao dốc tới 1,99%, xuống ở mức 100,91 khi thị trường tiếp nhận thông tin mới nhất từ Tổng thống Mỹ về chính sách thuế quan. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã gây choáng váng thị trường tài chính khi tạm ngừng các mức thuế cao đối với các đối tác thương mại đã có hiệu lực chưa đầy 24 giờ trước đó. Ông Trump đã ban hành lệnh đóng băng 90 ngày đối với chính sách thuế quan, nhưng vẫn duy trì mức thuế chung 10% đối với hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã được tăng lên 125% và có hiệu lực ngay lập tức sau khi Trung Quốc đưa ra động thái trả đũa các mức thuế trước đó của Mỹ với mức thuế 84%. Tổng thuế của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hiện là 145%, theo Nhà Trắng.

Đồng USD chốt tuần giao dịch bằng việc giảm 1,08%, xuống ở mức 99,78 trong bối cảnh cuộc chiến qua lại về thuế nhập khẩu làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào sự an toàn của đồng bạc xanh. Brad Bechtel, Giám đốc FX toàn cầu tại Jefferies cho biết sự sụt giảm của đồng USD một phần là do quan điểm cho rằng nền kinh tế Mỹ đang suy yếu - với khả năng xảy ra suy thoái đang rình rập, cùng với sự chuyển đổi từ đồng USD như một tài sản an toàn sang đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ. Dữ liệu công bố ngày 11-4 cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã xấu đi vào tháng 4 trong khi kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 1981 trong bối cảnh lo lắng về căng thẳng thương mại.

Tỷ giá USD hôm nay 13-4: Đồng USD trải qua phiên tuần “đỏ lửa”. Ảnh minh họa: Los Angeles Times

Tỷ giá USD trong nước hôm nay