Tỷ giá USD hôm nay (13-12): Đồng USD tăng chạm mốc 107

Tỷ giá USD hôm nay (13-12-2024): Rạng sáng 13-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 24.259 đồng. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,27%, đạt mức 106,98. Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua khi số liệu lạm phát nóng hơn dự kiến, trong khi đồng EUR quay đầu giảm sau quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ tư trong năm nay của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong 24 giờ qua. Ảnh: Marketwatch Một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ được công bố vào ngày 12-12 cho thấy giá sản xuất tăng 0,4% trong tháng 11, so với ước tính tăng 0,2% của các nhà đầu tư trong một cuộc thăm dò của Reuters. Chỉ số DXY đã tăng 0,27%, đạt mức 106,98, một ngày sau khi số liệu lạm phát Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Thị trường hiện đang định giá gần như đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17 và 18-12 của Fed, so với mức 78% một tuần trước, theo công cụ FedWatch của CME. Trong khi đó, ECB đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 12-12 và vẫn để ngỏ khả năng nới lỏng hơn nữa khi lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu và nền kinh tế vẫn còn ảm đạm. Đồng EUR đã giảm 0,2% so với đồng USD, hiện ở mức 1,0473 USD. Trong một động thái "diều hâu" hơn, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Phần lớn các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters đều dự đoán mức cắt giảm thấp hơn là 25 điểm cơ bản. Đồng USD tăng 0,78%, đạt mức 0,89135 franc/USD. “Sẽ có một số trở ngại trong thời gian tới đối với đồng franc Thụy Sĩ, sau khi Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất”, Kirstine Kundby-Nielsen, nhà phân tích nghiên cứu FX tại Danske Bank nhận định. Trong khi đó, đồng USD cũng tăng nhẹ so với đồng yên Nhật, đạt mức 152,525 yên, sau khi đạt mức cao nhất trong 2 tuần là 152,845 yên vào một ngày trước đó, trước khi các nhà đầu tư trên thị trường cắt giảm cược vào đợt tăng lãi suất tại Nhật Bản vào tuần tới. Reuters đưa tin ngày 12-12 rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất, vì các nhà hoạch định chính sách muốn dành nhiều thời gian hơn để xem xét kỹ lưỡng các rủi ro ở nước ngoài cũng như triển vọng tiền lương của năm tới. “Dù thị trường hiện đang kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất vào tháng 1, sự thay đổi này thực sự không trở thành động lực lớn để các nhà đầu tư đổ xô vào đồng yên Nhật”, Akira Moroga, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ngân hàng Aozora nhấn mạnh. Trước đó, thị trường cũng kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tỷ giá USD/JPY đã tăng từ khoảng 150 yên/USD lên mức 200 yên/USD. Đồng AUD đã giảm 0,06% xuống còn 0,6365 USD. Đồng tiền này chạm mức thấp nhất trong hơn một năm là 0,63370 USD vào phiên giao dịch một ngày trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp của Australia đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong tám tháng vào tháng 11, khiến thị trường phải thu hẹp các khoản cược nới lỏng lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Australia vào tháng 2. Tỷ giá USD hôm nay, 13-12-2024: Đồng USD tăng chạm mốc 107. Ảnh: Reuters Tỷ giá USD hôm nay trong nước Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 6 đồng, hiện ở mức 24.259 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.141 đồng

25.471 đồng

Vietinbank

25.163 đồng

25.471 đồng

BIDV

25.171 đồng

25.471 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24.210 đồng – 26.758 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.991 đồng

27.416 đồng

Vietinbank

26.289 đồng

27.489 đồng

BIDV

26.204 đồng

27.410 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 151 đồng – 167 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

161,13 đồng

170,50 đồng

Vietinbank

163,49 đồng

171,24 đồng

BIDV

161,64 đồng

169,43 đồng

MINH ANH