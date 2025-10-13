Tỷ giá USD hôm nay (13-10): Đồng USD được hưởng lợi trong bối cảnh bất ổn kéo dài

Trong tuần qua, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh, ghi nhận mức tăng đáng kể so với đồng EUR và đồng yên. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các yếu tố chính trị trong và ngoài nước đã nổi lên, trở thành tâm điểm chi phối tâm lý thị trường. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng những diễn biến phức tạp tại Pháp và Nhật Bản, đã thúc đẩy xu hướng né tránh rủi ro của giới đầu tư, qua đó giúp đồng bạc xanh tăng mạnh.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) trong tuần có thời điểm vượt ngưỡng 99,50, trước khi chịu áp lực điều chỉnh nhẹ về dưới mức 99,00 do lo ngại leo thang căng thẳng thương mại. Mặc dù vậy, chỉ số DXY vẫn duy trì trong vùng củng cố tích cực, thể hiện kỳ vọng vững vàng của giới đầu tư về vị thế của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone công bố doanh số bán lẻ tháng 8 tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của giới chuyên gia. Cùng thời điểm, trong phiên điều trần trước Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện châu Âu, Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định ngân hàng đã đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, đồng thời cho rằng kinh tế khu vực “đang trong tình thế tốt”. Tuy nhiên, những đánh giá lạc quan này chưa đủ để xua tan tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tỷ giá EUR/USD tiếp tục chịu áp lực giảm.

Tại châu Á, đồng yên chịu tác động tiêu cực khi thị trường xuất hiện đồn đoán rằng tân lãnh đạo đảng cầm quyền, bà Sanae Takaichi, có thể thúc đẩy tăng chi tiêu tài khóa và nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng yên giảm mạnh, buộc Bộ Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phải theo dõi sát sao diễn biến của đồng nội tệ.

Trong khi đó, việc thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là số liệu việc làm đầu tháng 10, khiến thị trường tạm thời ổn định. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ sắp công bố trong tuần này, những yếu tố có thể ảnh hưởng tới quyết định lãi suất của Fed.

Trên bình diện thương mại quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa làm dấy lên lo ngại khi tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế trừng phạt mới đối với các hàng hóa có nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc. Giới phân tích cảnh báo, nếu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu thương mại mới, tác động tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, đồng USD nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái biến động mạnh khi giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trong quý cuối cùng của năm. Sự kết hợp giữa bất ổn chính trị, rủi ro thương mại và triển vọng kinh tế không chắc chắn tiếp tục tạo điều kiện để đồng bạc xanh giữ vững vai trò là “nơi trú ẩn” đáng tin cậy của thị trường tài chính quốc tế.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 13-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.128 đồng.

* Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.922 đồng - 26.334 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

26.114 đồng

26.384 đồng

Vietinbank

25.980 đồng

26.384 đồng

BIDV

26.164 đồng

26.384 đồng



* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 27.615 đồng - 30.521 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

29.716 đồng

31.282 đồng

Vietinbank

29.633 đồng

31.353 đồng

BIDV

30.119 đồng

31.287 đồng



* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

166,47 đồng

177,04 đồng

Vietinbank

167,31 đồng

178,81 đồng

BIDV

169,41 đồng

176,84 đồng



THÙY ANH